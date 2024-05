Eiffel65 in concerto all'Alcatraz

Il concerto dance anni 90 per rivivere i momenti più belli della musica dance!

Sabato 11 Maggio 2024

Concerto Eiffel65 + We love the 90s

-

Alcatraz

Via Valtellina 25 Milano

Apertura cancelli ore 20:00

Ci sarà un’atmosfera indescrivibile !

Sarai catapultato direttamente negli anni 90/2000.

La macchina del tempo ti regalerà un concerto Live degli Eiffel 65 all’Alcatraz di Milano.

Location da urlo con una capacità di 3500 persone, Alcatraz accoglie grandi nomi della scena musicale internazionale.

Tutte le migliori Hits, la band di Torino infatti porterà sul palco tutti i loro più grandi successi degli anni passati e presenti.

Emozioni, lacrime e sorrisi saranno i protagonisti di una delle serate più belle della tua vita !!

Lasciati travolgere dalla Musica che ha fatto la storia

Acquista il tuo ticket :

https://www.ticketsms.it/event/kRqkpDJq

Animazione a tema, allestimenti, scenografie, gadgets e divertimento garantito !

…ci si vede in pista !



