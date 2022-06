El dì de la festa - La sagra che non c'era

A Paullo (MI), Città del Carnaroli, torna la spettacolare Grande Risottata al Parco Muzza. Ma non aspettatevi solo dell’ottimo risotto: sarà un weekend all’insegna del divertimento, con street food, artigianato locale e concerti spumeggianti.



Sabato 18 e Domenica 19 Giugno la Pro Loco Paullo invita tutti al "Viaggio nel gusto" di El di’ de la festa - La sagra che non c’era.



Se amate il risotto, la birra artigianale e lo Street Food, allora dovete assolutamente venire nella Città del Carnaroli (lo sapevate che questa varietà di riso è nata nel 1945 proprio a Paullo, in provincia di Milano?) dove, oltre a tre diverse ricette di risotti, troverete specialità come la birra bionda ottenuta dalla fermentazione del riso e dell’ottimo gelato a base di riso!



Naturalmente, il gusto principale da scoprire sarà quello del vero riso Carnaroli, che durante le tre Grandi Risottate verrà cucinato, utilizzando dei remi lunghi 150 cm, in un pentolone di 2,3 m di diametro che può contenere fino a 55 Kg di riso.



Tornerà il noto Chef Daniele Persegani che, dopo essersi esibito in un cooking show pomeridiano, preparerà il primo risotto durante la Grande Risottata Gourmet del sabato sera.



Restando in tema di gusto, potrete provare il dolce tipico di Paullo, la torta Chiaro di Luna e portare a casa il riso ufficiale della sagra, il Carnaroli del Distretto Rurale Riso e Rane che, attraverso l’analisi del DNA, garantisce che ogni singolo chicco di riso sia Carnaroli al 100% (e non una delle varietà simili che spesso acquistiamo sotto la stessa denominazione).



E’ prevista un’area dedicata all’artigianato locale e una all’animazione per i bambini (con laboratori, giochi, letture e gonfiabili).



Ogni serata si concluderà con un’esibizione musicale: sabato sera sarà il turno del gruppo Dan e i suoi fratelli, mentre il gran finale della domenica sarà a cura della HBH Band.





Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono attivi la pagina Facebook El di' de la festa - La sagra di Paullo e il sito internet www.sagradelrisodipaullo.it.