Orientale fuori, italiano dentro: la cucina creativa di El Ganassin

Possono la cucina lombarda e quella orientale convivere pacificamente? Sì, a patto che si tratti di El Ganassin, a Milano in via dei Sormani 14 (zona Washington). Molto più che un ristorante tipico: l’idea è quella di affrontare un viaggio, che trasporti il cliente in un nuovo mondo fatto di sorprendenti scoperte culinarie.

El Ganassin è una vera e propria oasi di tranquillità e relax, lontana dalla frenesia della città. Durante l’estate una terrazza meravigliosa, ampia 200 metri quadri è pronta a ospitare chiunque abbia voglia di rimanere stupito.

El Ganassin, tra tradizione e oriente

La cucina di El Ganassin si ispira non solo alla tradizione ma anche alla cucina di tutti i giorni. Ogni ingrediente è selezionato con cura da produttori locali per offrire un menù sempre al passo con le stagioni. A questa volontà si aggiunge una sfida, creata per uscire dall’ordinario e sorprendere anche i palati più curiosi e desiderosi di sperimentare: far incontrare la cucina lombarda e quella orientale.

Tradizione e oriente convivono in maniera creativa e gustosa. Un esempio su tutti? I Dim Sum de Berghém: il ripieno dei casoncelli bergamashi all’interno della leggera pasta dei dim sum cinesi, saltati con una salsa di burro e soia, una spolverata di salvia e bagnati con un delicatissimo brodo dashi. Una prelibatezza capace di lasciare di stucco il cliente.

Il menu estivo è pieno di curiosità di questo tipo: è possibile consultarlo all’interno del sito di El Ganassin e lasciarsi trasportare dalla fantasia. Per chi avesse voglia di godersi un pranzo o una cena, è inoltre disponibile un parcheggio gratuito ubicato nel cortile adiacente al locale.

Orari e giorni di apertura

El Ganassin si trova in Via dei Sormani, 14. Gli orari del locale sono: da martedì a domenica dalle 19 alle 23.30. Sabato e domenica il ristorante è aperto anche a pranzo dalle 12 alle 15.