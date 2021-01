"Elementi di urbanistica noir": presentazione on line del volume curato da Gianni Biondillo

Il “giallo” nasce e cresce in un paesaggio urbano, e forse proprio per questo è capace di leggere i mutamenti sociali prima ancora di altre discipline specialistiche. Luca Crovi, autore della “Storia del giallo italiano”, ne parlerà con Gianni Biondillo, curatore del volume “Elementi di urbanistica noir”, dove si compie un viaggio letterario che parte da Napoli e - risalendo un’ipotetica Autostrada del Sole - passa per Roma, Firenze, Bologna, Parma, fino a Milano, in compagnia di sei “Premi Scerbanenco”. Con loro dialogherà anche Marialuisa Montanari, autrice del capitolo iconografico che completa il volume; un atto di reinvenzione narrativa “per immagini” al pari di quella degli autori presenti in questo volume.

La presentazione si terrà in diretta streaming sui canali Youtube, Linkedin e Twitter di EuroMilano SpA mercoledì 3 febbraio alle 18.30.