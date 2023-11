Elodie: Il trionfo femminile nella scena musicale italiana - 'Elodie Show 2023' al Mediolanum Forum

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 20/11/2023 al 09/12/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il pop italiano sta vivendo un periodo di grande fermento e le donne sono le vere protagoniste della scena musicale.

Tra queste, sicuramente spicca Elodie, talentuosa artista in grado di conquistare il pubblico con la sua potente voce e il suo carisma magnetico.

Dopo il successo ottenuto con il suo ultimo album e i singoli che l'hanno lanciata in vetta alle classifiche, Elodie si prepara a intraprendere il suo primo tour nei palazzetti, intitolato "Elodie Show 2023".

L'artista ha portato il suo strepitoso live show sul palco del Mediolanum Forum di Assago per due imperdibili serate il 20 e 21 novembre, entrambe sold out.

Questa è stata solo l'anticipazione di un gran finale che avverrà il 9 dicembre, sempre a Milano, per concludere degnamente la tournée.

Il "Elodie Show 2023" si conferma come uno spettacolo di caratura internazionale, con un impianto scenico di grande impatto visivo.

Il main stage, che si sviluppa su più livelli, e lo stage B, dotato di lift ledwall, sono stati collegati da una lunga passerella.

Uno straordinario corpo di ballo composto da 11 danzatori, guidati da Irma di Paola e Francesco Cariello, si è mosso in questo spazio, regalando al pubblico coreografie mozzafiato e coinvolgenti.

La struttura musicale del concerto è stata affidata a una band di talentuosi musicisti, composta da basso, batteria, chitarra, tastiere e quattro coriste.

L'energia e la potenza della musica, unita alla voce strepitosa di Elodie, hanno creato un'atmosfera unica e coinvolgente, capace di emozionare gli spettatori e farli vivere un'esperienza indimenticabile.

Ma non finisce qui.

L'opening act della tournée "Elodie Show 2023" è affidato a Gaia, talentuosa cantautrice italo-brasiliana che con la sua voce unica e le sue canzoni emozionanti sanno catturare l'attenzione del pubblico fin dalle prime note.

L'arrivo di Elodie con il suo tour nei palazzetti rappresenta un momento importante per la musica italiana.

La sua carriera, in continua ascesa, dimostra che il pop italiano ha ancora molto da dire e che sono le donne a dettare le regole del gioco.

La presenza di Gaia come opening act conferma l'importanza di dare spazio e visibilità alle giovani artiste emergenti, che con il loro talento e la loro originalità stanno rivoluzionando il panorama musicale italiano.

Non resta che prepararsi per la data del 9 dicembre con il "Elodie Show 2023", un'esperienza che promette ancora grandi emozioni e che sicuramente lascerà il segno nel cuore di chi parteciperà a questa indimenticabile serata.

Elodie e Gaia, due talenti straordinari, uniti sulla stessa scena per regalare al pubblico momenti di pura magia.

https://www.tiktok.com/@milanotoday_citynews/video/7304329254056004896?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7291984479123080737