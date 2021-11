Mostra Collettiva "EMOZIONI” presso il Centro Culturale Artistico Click Art Cormano (Milano) dal 6 al 18 Novembre 2021



Sabato 6 Novembre alle 17.30 inaugurazione della mostra collettiva al Centro culturale Click Art, sito in via Dall’Occo 1 a Cormano.

Si tratta di una nuova edizione di questa mostra che tanto successo ha riscosso negli anni passati coinvolgendo artisti non solo italiani ma anche internazionali.

Le opere esposte prenderanno in esame la fotografia, la pittura, e la scultura.

L'ampiezza del tema "Emozioni" permetterà ad ogni artista di esprimere al meglio la propria creatività e la propria personalità a 360°. Sarà interessante vedere come ogni artista sarà in grado di esplicare concretamente le proprie emozioni in un confronto sicuramente stimolante con le opere di tutti gli altri artisti. Una competizione all'insegna della capacità di mettersi in gioco e di cogliere quegli stimoli utili a trovare sempre nuove soluzioni, grazie anche alle sollecitazioni da parte del folto pubblico presente.

E proprio dal rapporto coinvolgente tra pubblico e artisti siamo certi che si creerà ancora una volta quella magica atmosfera di emozioni e riflessioni che ha caratterizzato anche le edizioni precedenti.

Dopo la presentazione della mostra a cura di Luigi Profeta, gli artisti avranno l'opportunità di parlare dei loro lavori e illustrare i risultati della propria ricerca espressiva.

Centro Culturale Artistico Click Art

Via Dall’Occo 1, Cormano 20032 (MI)

per maggiori info:

tel. 0266301491 cell. 3400630560

e-mail c.culturaleclickart@gmail.com



https://www.clickartgallery.com

