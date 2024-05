Empanadas party per same hands

Una serata di amicizia e solidarietà per divertirsi, stare bene e fare del bene!



Venerdì 24 maggio dalle ore 18.30, Emapanadas Party per Same Hands al Triple, via Losanna 29. Una festa speciale per celebrare la nascita di Same Hands come Ente del Terzo Settore, condividere novità, sfide e le missioni in partenza. Un'occasione unica e divertente per conoscere tutti coloro che da ormai 11 anni si impegnano a portare avanti il progetto di Same Hands che è cresciuto nel tempo e che si appresta a far partire 6 missioni di volontari, professionisti in ambito della riabilitazione, in Tanzania da giugno a settembre. Obiettivo: offrire terapie riabilitative di qualità e formazione al personale in loco per renderli autonomi e garantire sostenibilità ai progetti. Il progetto, partito da Same nella regione del Kilimanjaro, ha esteso le attività nella stessa regione, a Mabilioni, presso un dispensario, e nella regione di Iringa con un ospedale governativo, una scuola per bambini con disabilità e un centro per disabili a Pomerini.

“Un esempio di come la collaborazione con il personale locale e le buone pratiche messe in atto porti a far crescere i progetti e diventare modelli virtuosi da seguire. Questo è reso possibile da chi da anni ha creduto nel mio sogno e si è unito per renderlo possibile” afferma Federico Tieghi, presidente fondatore di Same Hands ETS.



Una vera e propria festa dove degustare le empanadas, preparate dal ristorante Contraste (una stella Michelin!), le birre artigianali della selezione di Triple, e insieme offrire opportunità, speranza e futuro.



Un'occasione da non perdere, prenota qui il tuo posto: https://EmpanadasParty-SameHands.eventbrite.com

Pagamento in loco per ingresso e consumazione a 25€, che darà diritto a 2 birre e 4 empanadas.





Same Hands è un Ente del Terzo Settore che garantisce supporto sanitario di qualità gratuito a persone (bambini/e, adulti) in difficoltà e stato di bisogno, per ora attiva in Tanzania e nel carcere di San Vittore a Milano. Same Hands si impegna a contribuire significativamente al miglioramento dello stato di salute, operando sempre in linea con i più alti standard etici e professionali del settore.