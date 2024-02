L’artista berlinese Axel Lieber (Düsseldorf, 1960) ha immaginato, per la sua seconda mostra personale in galleria, un playground immaginario dove il visitatore è invitato a compiere un percorso tra oggetti enigmatici ed evocativi, talvolta smaterializzate apparizioni, che interrogano la percezione e mettono in scacco aspettative e luoghi comuni.

Empty Promises è non solo il titolo della mostra ma anche quello dell’installazione posta al centro della prima sala. Qui campeggia una nuda struttura lignea che ricorda quelle usate per sostenere i cartelloni pubblicitari, privata però della sua funzione e animata da una miriade di frammenti colorati. L’opera, se da una parte ammicca ironicamente al rigore costruttivista e minimalista, dall’altra ricorda che non è più il tempo delle grandi narrazioni o di un credo forte capace di supportare il mondo, mostrando invece che quel che rimane sono solo frammenti e promesse disattese.

Quel che sopravvive al naufragio contemporaneo delle idee forti e delle grandi narrazioni che hanno orientato le generazioni del secolo scorso, sono i vuoti simulacri che trovano un’eco nelle opere di Axel Lieber presenti in mostra, che sono rielaborate, metabolizzate e trasformate nella loro forma in modo da racchiudere allo stesso momento un richiamo al passato e uno sguardo disincantato sul mondo attuale.



Una nuova definizione dell’umano dall’infinitamente grande all’immensamente piccolo, sardonica, paradossale e visionaria, appare dalle opere in mostra, in cui il gioco e l’assurdo si mescolano all’utile e al familiare, avanzi di modi di pensare ormai desueti che attraverso le nuove forme date dall’arte di Axel Lieber aprono inediti spiragli di senso.