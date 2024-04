Endless borders: il 9 aprile al cinema Beltrade

Il film del regista iraniano Abbas Amini, vincitore del Big Screen Award a Rotterdam.

Il ritratto di un Paese dove i confini più radicati sono quelli culturali e umani.



Ahmad è un maestro di frontiera. Non per sua volontà, ma perché confinato per motivi politici. Nel piccolo villaggio sul confine afghano dove è costretto, Ahmad entra in contatto con una famiglia di rifugiati in fuga dai Talebani e il suo punto di vista inizia a cambiare. Pregiudizi, dogmi, certezze: tutto viene rimesso in discussione. Tanto più dopo l’incontro con la moglie, punita più severamente di lui e finita in carcere per lo stesso reato di Ahmad. "Essere donna in Afghanistan e in Iran è molto complicato - spiega il regista - con il ritorno dei Talebani molte sono state costrette a fuggire. In Iran la lotta delle donne per conquistare le loro libertà continua da anni ma il cinema iraniano può raccontarlo solo in parte”. Endless borders racconta di confini fisici, confini culturali, confini tra nazioni e confini dentro ogni comunità umana.

Endless Borders sarà in sala al Cinema Beltrade (Via Oxilia 10, Milano) martedì 9 aprile alle 19.30.

Alla fine della proiezione sarà possibile vedere la testimonianza del regista realizzata per l'occasione.



Il film è il secondo della rassegna della Fondazione Diritti Umani con Cinema Beltrade. Si tratta di tre film che stanno ricevendo riconoscimenti a livello internazionale, selezionati da Antonio Prata, direttore del Film Festival dei Diritti Umani di Lugano