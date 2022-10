Enea Toldo – I'd be more dirty if i could

I’d be more dirty if I could è la prima mostra personale in Italia di Enea Toldo, artista svizzero da qualche anno di base a Milano. La mostra si compone di un ristretto numero di dipinti, cinque ritratti e una grande natura morta che si estende orizzontalmente come se fosse un paesaggio. La pratica di Enea Toldo si pone all’interno di un engagement culturale che riflette su quelle istanze collettive oggi estremamente urgenti e attuali, come appunto la questione ambientalista e ecologica.

Gallery