Eni gas e luce: l'arte sulla carta riciclata per gli annunci regalo

Con l’obiettivo coinvolgere sempre di più i propri clienti nel percorso di trasformazione che vedrà l’azienda cambiare nome, nel 2022, in Plenitude, e contribuire concretamente a limitare uno dei maggiori sprechi del periodo natalizio, Eni gas e luce ha scelto un modo semplice per vivere un Natale all’insegna della sostenibilità e della creatività: una carta regalo ricicla dagli annunci stampa personalizzata da 4 giovani artisti. Eni gas e luce ha selezionato 4 artisti e illustratori per interpretare i suoi valori di sostenibilità: Nicola Canova, Irene Ghillani, Fabio Persico e Alessandra Marianelli in arte Luchadora.

Gli artisti hanno realizzeranno dei pattern natalizi che verranno stampanti al posto dei tradizionali annunci stampa sui quotidiani. La carta su cui verranno stampate le illustrazioni sarà realizzata con sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali, salvati dalla discarica e che sostituiscono fino al 15% della cellulosa proveniente da albero. Sarà possibile trovare la carta nella doppia pagina centrale dei principali quotidiani nazionali e, queste pagine, potranno essere utilizzate per incartare i propri regali di Natale, veicolando un messaggio legato al concetto di riciclo e sostenibilità. E per chi volesse personalizzare il proprio regalo, Eni gas e luce ha organizzato 4 speciali eventi in-store.

Sabato 18 dicembre sarà infatti possibile recarsi presso uno dei 4 punti vendita selezionati con i propri regali natalizi che potranno essere impacchettati con carta ecologica realizzata con residui di uva e decorata sul momento dall’artista presente. Nicola Canova, artista visivo multidisciplinare, farà vibrare con le sue pennellate i pacchetti di chi si recherà nel punto vendita Torino, in Corso Luigi Einaudi 15/17. Irene Ghillani sarà presente con le sue illustrazioni pop e allegre nel Flagship Store Eni gas e luce di Corso Buenos Aires 3 (angolo Via Panfilo Castaldi 41) a Milano mentre Luchadora sarà a Firenze in via Maccari 117/119 (angolo Via Cassioli) per rendere i pacchetti un’esplosione di fantasia ed energia. Infine, Fabio Persico, artista, illustratore, filmaker, sarà presente nell’Energy Store di Piazza Augusto Albini 32/34 a Roma con il suo tocco artistico decisamente unico.