Con il car sharing, Milano fa un nuovo passo nel futuro

Viaggiare a Milano diventa più comodo e sostenibile, perché da oggi la flotta Enjoy si allarga con XEV YOYO, la city car elettrica sempre operativa grazie al battery swapping, la sostituzione della batteria alternativa alla ricarica dalle colonnine.

Prima città italiana ad accogliere i servizi Enjoy nel 2013, Milano è sempre stata il simbolo dell’innovazione e della mobilità sostenibile. Infatti, il car sharing è la soluzione preferita da migliaia di persone per muoversi nella metropoli, tra eventi mondani, esigenze quotidiane e spostamenti di lavoro, senza rinunciare alla comodità dell’auto.

Una city car dalle tante comodità

XEV YOYO è il nuovo veicolo che entra oggi nella flotta Enjoy di Milano e che da qualche tempo è già disponibile nelle città di Torino, Bologna e Firenze. Prossimamente arriverà anche per le strade di Roma.

La nuova Enjoy XEV YOYO è perfetta per girare tra le vie di Milano perché è agile, facile da parcheggiare, semplice da guidare, 100% elettrica e con una velocità massima di 80 km/h. Il suo colore unico e l’autonomia fino a 150km la rendono un vero gioiellino per la città.

La grande novità delle Enjoy XEV YOYO è il battery swapping, cioè la possibilità di sostituire le batterie scariche con batterie cariche in pochi minuti. Dell’operazione, possibile presso le Eni Live Station attrezzate, si occupa direttamente Enjoy. Una comodità per i clienti finali, che non dovranno quindi preoccuparsi del processo di ricarica.

Enjoy Milano

Dopo nove anni di Enjoy e oltre quindici milioni di noleggi, XEV YOYO compie la sua tappa conclusiva del 2022 portando ancora più libertà a Milano, grazie a una scelta più sostenibile e ai tanti vantaggi del car sharing meneghino, come l’accesso alla ZTL “Area C” e la sosta gratuita sulle strisce blu, nei parcheggi riservati ai residenti e negli Enjoy Parking presso alcune stazioni di servizio Eni. Inoltre, offre parcheggi dedicati presso gli aeroporti di Linate e Malpensa e la stazione ferroviaria di Porta Garibaldi.