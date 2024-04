A Milano il primo festival sulla genitorialità

Prezzo non disponibile

Quando Dal 04/05/2024 al 05/05/2024 Orario non disponibile

Sabato 4 e domenica 5 maggio a Milano arriva Ensemble, primo festival che racconta la genitorialità senza filtri e barriere, un appuntamento dal vivo dove famiglie, professionisti e divulgatori si incontrano per scardinare la narrazione polarizzante dell’essere mamma/papà oggi.

L'evento

"Si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio. Ed è vero" scrivono gli organizzatori "Per fare mamme, papà, genitori serve un impegno comunitario. Usciamo dalla dicotomia maternità/paternità per arrivare ad un valore più aperto: si prospera se il valore diventa condiviso".

Con l’obiettivo di creare uno spazio “a prova di bambini e di genitori”, Ensemble offre una programmazione che approfondisce temi caldi e attuali mentre si vive con i bambini il luogo del Festival attraverso workshop, tavole rotonde e attività child-friendly.

Mostre, letture e consulenze

Durante i due giorni del festival verranno organizzate letture animate per i bambini e sarà inoltre presente un help desk "Genitorialità" di Zeta Service: consulenze su pratiche burocratiche legate alla genitorialità (sabato 04 Maggio, 15-17).

Sarà inoltre possibile scoprire la mostra fotografica “La Madre Attesa” di Irene Alison: il racconto di un viaggio che da Bogotà ha portato nella sua nuova casa romana la piccola Lina Isabel, e al contempo il viaggio di Irene Alison, che nel 2019 ha adottato Isabel.

Gli Spazi Happy Popping e Happy family sono invece attrezzati per l’allattamento e il cambio del pannolino, con un’ostetrica sempre a disposizione delle famiglie.

Una risposta collettiva alla violenza di genere

Sabato 4 maggio è inoltre prevista una conferenza con Alessia Dulbecco, pedagogista, formatrice e scrittrice specializzata in ambito Diversity, Equity & Inclusion, Stefano Pagliarini, giornalista professionista del gruppo Citynews ed esperto di violenza di genere, e Debora Moretti, ideatrice e fondatrice di Fondazione Libellula. Modera Flavia Brevi, Responsabile della Comunicazione di Fondazione Libellula.

Maggiori informazioni sull'intero programma sul sito dedicato.