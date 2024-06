Lusvardi Art è lieta di presentare la seconda mostra personale di Alessandro Rauschmann presso la nostra galleria.



“Enter the forbidden city” è un riferimento alla Città Proibita di Pechino. Una città nella città, per secoli interdetta al pubblico. Quando la Città Proibita aprì le sue porte si trasformò in un museo. Un'opera d'arte totale tenuta segreta era ora esposta al pubblico.



La mostra a Lusvardi Art può essere vista come la città dell'artista nella città. Un insieme di opere cresciute nello studio dell'artista a Berlino-Neukölln è ora allestito come un ambiente accessibile al pubblico. Una città in cui siete invitati ad entrare.



Ma perché la metafora di una città? L'artista si chiede: cos'è una città nella nostra memoria? La risposta potrebbe essere: ricordiamo la città come un sentimento legato a brevi avvenimenti congelati in immagini statiche che si muovono davanti al nostro occhio interiore.

È un'atmosfera che coinvolge tutti i sensi e se ingrandiamo questa immaginazione, potremmo vedere singoli oggetti. Su questo concetto di memoria si basa l'idea di catturare lo spirito di una città in immagini statiche.



Nel 2023 Alessandro Rauschmann trova 20 lastre quadrate di alluminio di uguali dimensioni e inizia a lavorarci su. 13 di queste tavole sono ora esposte a Lusvardi Art insieme a 3 Mobiles e a un gruppo di sculture collegate a questo corpus di opere.



Da quando ha iniziato con i graffiti nel 1999, l'arte di Alessandro Rauschmann, è legata alla città. La sua serie di fotografia di strada intitolata "Urban Impressions" si concentra su siti urbani, superfici e oggetti catturando la bellezza del decadimento e delle tracce umane.

Le sue sculture e i suoi mobili sono costituiti principalmente da oggetti trovati, spesso una combinazione di soli due elementi.

Nel 2004, la sua prima performance pubblica “Cerchio di siringhe” si è svolta in strada, vicino a Corso Buenos Aires, Milano.

Ha poi studiato Belle Arti presso l'Universität der Künste Berlin nella classe della Prof.ssa Rebecca Horn (2007-2010) e nella classe del Prof. Gregor Schneider (2010-2012).

L'artista possiede il titolo di "Meisterschüler".

Alessandro Rauschmann è da allora un artista multidisciplinare che si esprime in vari campi quali: pittura, fotografia, scultura, performance, video e collage.



Nel 2020 ha presentato in anteprima il cortometraggio “Black Kayak” che ha vinto il premio della giuria del Filmesque al Cinefest New York City.



Rauschmann vive e lavora tra Berlino e Milano.