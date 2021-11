Enzo Cosimi al festival Exister

Dopo i primi appuntamenti di ottobre, il Festival Exister entra nel vivo della programmazione con Enzo Cosimi. Tra i maggiori esponenti della coreografia contemporanea italiana, Cosimi è al Teatro Franco Parenti per un’unica serata, lunedì 15 novembre 2021.

In scena "Glitter in my Tears – Agamennone", primo capitolo di un progetto dedicato all’Orestea: partendo dal capolavoro di Eschilo, Cosimi non si addentra in una coreografia narrativa, ma tratteggia le tre figure principali della tragedia - Clitennestra, Agamennone ed Egisto – attraverso un racconto poetico e astratto, tessendo corpo e parola come un’unica architettura.

«In Glitter in my Tears – Agamennone, un elemento di novità è il rapporto con il testo – ha detto il coreografo -. Una scrittura in cui cerco di mettere insieme la parola di Eschilo con elementi poetici e scritti dei danzatori: una sorta di biografia immaginaria di registro tragico».



A novembre il Festival Exister propone altri tre appuntamenti, che avranno luogo nella sede principale della rassegna, DanceHaus di via Tertulliano: NATUUR di Annalì Rainoldi e ?-BINARY di Jessica D’Angelo (sabaro 13); PLAYROOM di Mimmo Linsalata, 1 SELF di Giada Ferrulli e Sara Mitola, YOU di Simona Cutrignelli e BOH di Marika Mascoli (domenica 14) e una serata dedicata ai principali Centri Nazionali di Produzione della Danza (sabato 27).