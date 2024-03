Intitolata "EPIDERMA: una profonda superficie", questa esposizione curata da FORO Studio esplora ambiti concettuali, visivi e formali legati alla superficie come veicolo di scambio e comunicazione sensoriale.



? Venerdì 5 aprile 2024 | OPENING COCKTAIL | 18:30 - 22:00

? Sabato 6 aprile 2024 | VISITE LIBERE | 11:00 - 19:00

? FORO Studio, via Don Giovanni Verità 7 - Milano.



EPIDERMA invita gli spettatori a immergersi in una dimensione che esplora le molteplici sfaccettature dell'epidermide e delle sue interpretazioni artistiche.

Attraverso opere di artisti e designer, EPIDERMA offre uno sguardo innovativo sul concetto di superficie, esplorando come questa possa essere manipolata, destrutturata e reinventata attraverso una vasta gamma di medium artistici e tecnologici. Dal collectible design, alle video-installazioni, dalla scultura alla fotografia, EPIDERMA offre un'esperienza multidisciplinare eterogenea e coesa.

Le opere esposte riflettono la complessità e la bellezza dell’epidermide, tracciando un percorso che va oltre la sua definizione comune per connettersi alla più ampia idea di superficie; con la quale indagare temi più profondi legati all'identità, alla memoria e alla percezione del sé. Attraverso un'esplorazione intima, EPIDERMA invita a riflettere su ciò che ci separa e ci unisce, sulla nostra connessione con il mondo esterno e con gli altri esseri umani, con il materiale e l'immaterialità, il visibile e l'invisibile, la superficie e la profondità.



I partecipanti

Nella shortlist di artisti e designer selezionati da FORO Studio compaiono:



Anca Adina Bettega; Alessia Prati; Aliteia; Anna Manako; Asia Lupo; Barbara Eatutba Fontani; Chiara Corbani; Claudia Di Francesco; Cristina Barbieri; Dario Antoniali; Giorgio Cellini; Giulia Soren; Lise Van de Wynckele; Manitu Studio; Marina Comerio; Tommaso Campini.