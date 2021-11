Eppideis di Rosario Palazzolo alla contraddizione - Dal 25 al 28 novembre

Dal 25 al 28 novembre al Teatro della Contraddizione è in scena

Eppideis

testo e regia di Rosario Palazzolo

con Silvio Laviano

produzione Teatro Stabile di Catania

Si ringrazia l’Associazione culturale Peppino Impastato di Salemi

Menzione speciale Premio Internazionale Drammaturgico Carlo Annoni 2021



Gioni è una ragazzina di tredici anni, felice, solare, oltremodo empatica, che vive nel mondo edulcorato e scintillante dei meravigliosi anni Cinquanta, dentro la cornice immaginifica del telefilm Happy Days. Però è una bugia.

Mielosi, caramellati, impeccabili, così sembrano gli straordinari (terrific in inglese) anni Cinquanta di Rosario Palazzolo che decide di infilare la sua storia dentro un telefilm, "Eppideis" per l’appunto, con la complicità di Mela Dell’Erba, Gianluca Misiti e Gaetano La Mela, rispettivamente autori dei costumi, musiche originali e luci.

Ma questo Eppideis, con un Silvio Laviano in stato di grazia, che si riferisce sì a Happy Days”, serie tv U.S.A., più che altro prende il suo slancio da Beckett.

E allora tutto cambia. E quello che era terrific diventa terrificante. Uno spettacolo mutaforma questo “Eppideis” che quando pensi di averlo afferrato ti costringerle a ripensarlo, ti instilla una sorta di idea languida e tremenda "un ragionamento che parte dalla consapevolezza dell’inutilità della scrittura e del teatro e insomma dell’arte per come l’intendo io".

Imperdibile!



Rosario Palazzolo è drammaturgo, scrittore, regista e attore. Vincitore del 18° festival internazionale del teatro di Lugano, nel 2016 è stato insignito del premio nazionale della critica (ANCT) per la sua attività di drammaturgo. Negli anni la sua scrittura è stata oggetto di studio presso alcune università italiane e europee, con approfondimenti monografici e tesi di laurea.



Lo spettacolo fa parte dell'iniziativa MILANO CHE SPETTACOLO e del progetto La Stanza degli Ospiti, in collaborazione con Linguaggicreativi.

Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese



25, 26, 27, 28 Novembre - ore 20,45

Ingresso €16 - Ridotto €12

>>Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: 025462155 – prenotazioni@teatrodellacontraddizione.it