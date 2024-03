Equità di genere e novità tecnoliche

Collettiva di artisti messicani e dall’America Latina intitolata Equità di genere e novità tecnologiche. In mostra settantadue opere realizzate appositamente per questa occasione con l’intento di celebrare il mondo femminile in vista della Giornata Internazionale della Donna il prossimo 8 marzo. Realizzato grazie ad un enorme e lungo lavoro di coordinamento tra Messico e Italia, l’evento è stato curatore dalla stessa organizzazione che ha portato in Europa mostra come Picasso in memory, che tra l’altro avrà la sua ultima inaugurazione il prossimo aprile a Città del Messico presso la Galleria “Vórtice”, 100 FRIDAS per FRIDA e Mosaici per Dante.