Escape Tour: tutte le avventure da vivere per le vie di Milano

Le Escape Tour o anche City Adventure sono l'evoluzione delle Escape Room. Si tratta di avventure urbane a cui si può giocare in qualunque momento per le vie di Milano, da soli o con gli amici e in tutta sicurezza. L'obiettivo è risolvere gli enigmi e i giochi di logica in giro per la città così da portare a termine la missione entro il tempo stabilito dal gioco. Non servono prenotazioni né date prefissate, ma soltanto uno smartphone collegato a internet.

A Milano è possibile scegliere tra 4 escape tour in offerta ad un prezzo scontato fino al 50% per tutti i nostri lettori:

ANGELI E DEMONI: questa avventura si svolge nel centro storico dove una pericolosa setta vuole imporre il proprio dominio minando fin dalle sue fondamenta la città di Milano. Sei pronto a sventarne i piani malvagi?

Una sfida per gli amanti del genere thriller e gli appassionati delle escape room con difficoltà 4/5. [TUTTE LE INFORMAZIONI E LO SCONTO]

STREGHE DI MILANO : c’era una volta una città popolata di streghe e presenze inquietanti… ma siamo proprio sicuri che quelle creature abbiano davvero abbandonato la città di Milano? Il mistero si fa fitto e la vostra avventura alla scoperta di queste creature parte da via del Laghetto, avrete a disposizione 180 minuti per svelare il mistero! [TUTTE LE INFORMAZIONI E LO SCONTO]

IL POPOLO DELLA FORESTA: In passato, esistevano tre civiltà evolute che ispiravano la propria vita agli elementi naturali: il popolo della foresta, il popolo dell’acqua e il popolo dell’aria. Le loro tracce sono andate perdute nelle pieghe del tempo, tuttavia un misterioso professore ti ha ingaggiato per ritrovare l’antico talismano del popolo della foresta, che racchiude un patrimonio di conoscenze straordinario. Avrai poco tempo per portare a termine la missione! [TUTTE LE INFORMAZIONI E LO SCONTO]



In passato, esistevano tre civiltà evolute che ispiravano la propria vita agli elementi naturali: il popolo della foresta, il popolo dell’acqua e il popolo dell’aria. Le loro tracce sono andate perdute nelle pieghe del tempo, tuttavia un misterioso professore ti ha ingaggiato per ritrovare l’antico talismano del popolo della foresta, che racchiude un patrimonio di conoscenze straordinario. Avrai poco tempo per portare a termine la missione! [TUTTE LE INFORMAZIONI E LO SCONTO] IL POPOLO DELL'ARIA: In passato, esistevano tre civiltà evolute che ispiravano la propria vita agli elementi naturali: il popolo della foresta, il popolo dell’acqua e il popolo dell’aria. Le loro tracce sono andate perdute nelle pieghe del tempo, tuttavia un misterioso professore ti ha ingaggiato per ritrovare l’antico talismano del popolo dell’aria, che racchiude un patrimonio di conoscenze straordinario. Scruta tutti i dintorni di Piazza Gae Aulenti in 90 minuti e non fallire per nessun motivo! [TUTTE LE INFORMAZIONI E LO SCONTO]

Vuoi scoprire tutte le Offerte ShopToday dedicate ai nostri lettori? Iscriviti alla newsletter ed ottieni il 5% di sconto sul tuo primo acquisto!