Esordio Sus4tet con Classicaperta

L'Associazione Per MITO Ets è lieta di presentare per la rassegna ClassicAperta il concerto Sus4tet dell’omonimo collettivo modulare di sassofoni che offrirà un programma musicale come sempre particolarmente vivace e accattivante.

L’appuntamento è il prossimo 13 giugno 2024 alle ore 18.30 nel cortile delle Case del Comune di Milano in Via Guido Martinelli n.55 grazie alla collaborazione con MM spa.



Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione sulla piattaforma EventBrite e, come per tutti gli eventi della rassegna ClassicAperta, la partecipazione è gratuita.



«La nostra visione è voler mettere in luce natura duplice dello strumento e rendere giustizia al sassofono e alle sue intrinseche potenzialità»

Francesco Paolo Mazzali, Sax Soprano



Sus4tet - Collettivo Modulabile di Sassofoni nasce dalla volontà di giovani professionisti di esplorare le formazioni cameristiche per sax in modo non convenzionale e trasversale al repertorio con l'obiettivo di non nascondere la natura mutevole dello strumento ma di renderla anzi il proprio punto di forza. I programmi affrontati sono eterogenei grazie alla versatilità dei componenti di adattarsi ai vari stili musicali e al momento è in cantiere un progetto crossover interamente formato da musiche inedite composte appositamente per il gruppo.



Associazione per MITO nasce nel 2016 per rendere la buona musica accessibile a tutti, dal 2021 è Ente del Terzo Settore. L’Associazione propone durante tutto l’anno incontri gratuiti con la musica classica in ambienti non convenzionali per consentire a tutti, oltre al piacere dell’ascolto, la conoscenza di luoghi inconsueti della città, l’identità e l’anima dei quartieri, affinché siano sempre più luoghi vitali di aggregazione e di sviluppo sociale e culturale.





MM gestisce le case di proprietà del Comune di Milano a partire dal 1 dicembre 2014: oltre alle attività manutentive e amministrative vi è una funzione dedicata alla Gestione della Socialità che si occupa, tra le altre cose, di sviluppare e supportare le differenti attività ludico-culturali nel convincimento che la cultura del bello aiuti a vivere meglio perché la casa non è solo l’abitazione in cui vive.