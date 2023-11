Esperanto, lingua senza frontiere

Incontro di appassionati di Esperanto per celebrare la lingua senza frontiere aperto a tutti quelli che vogliono avvicinarsi a questa lingua di amicizia e fratellanza tra i popoli.



L'evento si propone l'obiettivo di divulgare la possibilità, per chi è interessato, di conoscere una lingua universale, senza frontiere, una lingua di pace che è anche uno stile di vita improntato al rispetto ed alla fratellanza, attraverso l'esperienza e la testimonianza di chi pratica e parla questa lingua ed attraverso la lettura di brani, sia in italiano che in esperanto, tratti dal libro "Tri Fabloj por Rakonti ... Tre favole da Raccontare ..." dell'autrice Lucia Spezzano, con le illustrazioni di Benito Jacovitti, di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita;





Gallery

A cura di Circolo Esperantista Milanese