Un' esperienza immersiva nel regno delle dolcezze

Candyworld, l'esperienza immersiva che vi farà abbandonare la realtà per tuffarvi in un mondo goloso e fantastico!

Sbizzarrisciti tra lollipop giganti, nuvole di zucchero filato dai colori vivaci e accattivanti e lasciati conquistare da una piscina pastello e marshmallow soffici e leggeri.

Non perdere l'occasione di divertirti e di vivere un'esperienza unica ed emozionante nel magico universo di Candyworld.



Lollipop Forest & Candy House

Un percorso immersivo fatto di lollipop e caramelle giganti porterà i visitatori alla

Candy House, installazione artistica che riprende la tipica casetta di pan di

zenzero delle favole in chiave pastel.



Sweet Playground

Delle incredibili installazioni a tema candy con cui sia i più piccoli che i più grandi

potranno interagire e divertirsi.

Bubblegum Room

In questo ambiente immersivo i visitatori potranno interagire con le bubblegum e vivere in prima persona l'experience.



Marshmallow Pool

La grande piscina di marshmallow permetterà ai visitatori di immergersi a pieno nella dolcezza di Candy World!

Gummy Bear Tunnel & Virtual Room

Un’installazione artistica che nasconde un experience da sogno, che porterà i visitatori in un mondo magico e surreale.

Candy Stickers Hom e

In questa stanza scenografica i visitatori contribuiscono all’allestimento, posizionando gli stickers dove preferiscono e diventando parte attiva dell’experience.



Sweet Dreams

Tra soffici nuvole, cuscini pastello e peluche a forma di candy, Sweet Dreams porterà i visitatori in un mondo sognante, fuori dal tempo e dallo spazio.

Candy Art Gallery

Chi ha detto che le caramelle non possano diventare opere d’arte? Visitando la Candy Art Gallery si possono scoprire le opere più iconiche reinterpretate in chiave candy!

Confetti Castle

Un morbido castello dove circondarsi di coriandoli colorati!





Costi (ridotti grazie al contributo de IL CENTRO)

INTERO Lun-Gio 18€ 12€

INTERO Ven-Dom e festivi 20€ 14€

RIDOTTO Lun-Gio 10€

RIDOTTO Ven-Dom e festivi 12€

BAMBINI 4-10 Lun-Gio 8 €

BAMBINI 4-10 Ven-Dom 10€

BAMBINI (0-3) Gratis