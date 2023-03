Vivi un'esperienza di shopping unica: nel centro commerciale a Nord di Milano arriva il contest "Moda & Musica" e molto altro

Il Centro Commerciale Brianza di Paderno Dugnano (MI) è un punto di riferimento storico per la provincia di Milano e Brianza.

Con oltre 40 anni di attività, questo grande centro commerciale vanta un Ipermercato Carrefour e una galleria commerciale sempre rinnovata, che offrono ai clienti un'offerta completa e sempre al passo con i tempi. Con 70 negozi, tra cui 6 medie superfici, una palestra e un distributore di benzina, il centro commerciale offre una vasta gamma di prodotti, dai vestiti ai beni per la casa e la persona, fino ai servizi, come la clinica dentale e la lavanderia. Inoltre, il centro commerciale dispone di un'ampia food court al primo piano e un McDonald's. I parcheggi possono ospitare fino a 3.066 auto.

Durante tutto il mese di marzo, il Centro Commerciale Brianza ospiterà il contest "Moda & Musica", che mira a scoprire nuovi talenti nel campo della moda e della musica. I cantanti emergenti possono partecipare iscrivendosi sul sito web del centro commerciale e esibirsi ogni venerdì sera, in particolare il 3, il 10, il 17 e il 24. Durante l'ultima serata del 24, verrà decretato il vincitore, che avrà l'incredibile opportunità di registrare un brano inedito e lanciarlo su emittenti nazionali.

Nel frattempo, il campo della moda si abbina a quello della musica attraverso momenti dedicati ai negozi del centro e casting per la ricerca di nuovi volti nel mondo delle sfilate e degli shooting. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare il sito web del centro commerciale.

Il Centro Commerciale Brianza è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21 e la domenica fino alle 20.

Le ristorazioni, invece, sono aperte fino alle 23, grazie all'ampliamento del centro e all'apertura di nuovi punti di ristoro che completano l'offerta con una vasta gamma di proposte per il pranzo e la cena.

Ma le novità non finiscono qui!

Nel Centro Commerciale Brianza apre WAPPY, un'attività di leisure che promette di portare ancora più entusiasmo e divertimento, e molte altre occasioni da trascorrere insieme nel centro commerciale.