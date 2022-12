23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano: ultimi giorni per visitarla

La 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano, dal titolo Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries, visitabile fino all’11 dicembre 2022, affronta il tema dell’ignoto, interrogandosi sui misteri del mondo conosciuto e aprendo uno spazio di riflessione su “quello che non sappiamo di non sapere”: dall’universo più lontano alla materia oscura, dal fondo degli oceani all’origine della nostra coscienza.

Unknown Unknowns si presenta come una costellazione di mostre e progetti e riunisce 400 artisti, designer, architetti, provenienti da più di 40 paesi e 23 partecipazioni internazionali, con una forte presenza del continente africano, rappresentato da 6 padiglioni nazionali.

In linea con la tradizione delle Esposizioni Internazionali, la 23ª edizione include la mostra tematica – curata da Ersilia Vaudo, astrofisica e Chief Diversity Officer all’Agenzia Spaziale Europea – e una sezione dedicata alle partecipazioni internazionali. Francis Kéré – premiato con il Pritzker Architecture Prize 2022, il più importante premio internazionale per l’architettura – cura quattro progetti sulle voci del continente africano.



Oltre alla mostra tematica, l’esposizione ospita altre due grandi mostre: Mondo Reale, ideata da Hervé Chandès, Direttore Artistico Generale della Fondation Cartier pour l’art contemporain, e La tradizione del nuovo, a cura di Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale. Ci sono anche una serie di installazioni e progetti speciali che coinvolgono gli storici dell’arte Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, il musicista e scrittore Francesco Bianconi, il filosofo Emanuele Coccia, la ricercatrice e docente del Politecnico di Milano Ingrid Paoletti, l’artista e Grand Invité di Triennale 2021-2024 Romeo Castellucci, il maestro dell’architettura e del design Andrea Branzi.





Per approfondire la storia delle Esposizioni Internazionali di Triennale Milano, l’istituzione ha sviluppato un’esperienza in realtà virtuale dal titolo 1923: Past Futures. Realizzata in occasione della 23ª Esposizione Internazionale con il supporto di VIVE Arts, l’installazione trasporta il visitatore in un viaggio nel tempo attraverso un secolo di storia di Triennale – dal 1923 a oggi – dando vita a un’esperienza immersiva.

Sono disponibili quattro serie di podcast, a cura dello scrittore romano Francesco Pacifico, la giornalista e conduttrice radiofonica Marianna Aprile e Maura Gancitano e Andra Colamedici di Tlon da ascoltare prima, durante, o dopo la visita agli spazi espositivi, per scoprirne di più sui percorsi delle mostre e i loro protagonisti.

L’Esposizione Internazionale di Triennale Milano, che nel 2023 festeggerà i cento anni della sua fondazione, è uno degli appuntamenti più importanti dedicati al design e all’architettura in campo internazionale.