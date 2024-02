Esta Sombra, spettacolo di teatro-danza in prima nazionale

“Esta Sombra”

ottavo appuntamento di NESSUN CONFINE - la stagione del padiglione 2023/2024

spettacolo di teatro - danza | prima nazionale

di e con Lisa Capaccioli e Daisy Phillips

light designer| Giuliana Rienzi

durata | 60 minuti



La stagione NESSUN CONFINE, curata da Compagnia Carnevale allo Spazio Teatro 89, prosegue il 29 febbraio 2024 alle 20.30 con Esta Sombra, uno spettacolo di teatro-danza in prima nazionale di e con Lisa Capaccioli e Daisy Phillips.



In scena, una donna, una scrittrice: è disperata perché non trova le parole.

Costruisce un rituale, un’invocazione alla Musa (agli dèi, ai suoi antenati scrittori, a chiunque voglia aiutarla). Non viene nessuno. La scrittrice si arrende, butta via tutto in un sacco della spazzatura: i suoi oggetti rituali, i suoi strumenti di scrittura, i suoi tentativi falliti. Trascina il sacco nero verso un gigantesco mucchio di altri sacchi neri. Tuttavia le rimane una certa urgenza; una curiosità, una speranza. Non chiude del tutto il sacco… e presto emerge qualcosa di inaspettato.



In questo duetto di teatro-danza, un'attrice e una danzatrice esploreranno le zone più oscure di sé, per portare alla luce una nuova creazione: Lisa Capaccioli e Daisy Philips nella loro ricerca si sono ispirate alla teoria femminista, agli scritti di Virginia Woolf e Marguerite Duras, alla poesia di Ingeborg Bachmann e soprattutto di Alejandra Pizarnik. Nel creare il linguaggio visivo della performance, sono state anche ispirate dall'immagine del “sé ombra” del poeta Robert Bly, “il lungo sacco che trasciniamo dietro di noi".



> Lisa Capaccioli si diploma come attrice presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano. È assistente alla regia di Luca Ronconi. Regista, drammaturga, scrive e dirige spettacoli di prosa. Cura la regia di opere liriche per ragazzi e, sempre in opera, lavora come assistente della regista Cecilia Ligorio. Scrive La probabilità dell’asterisco (*) , menzione speciale al Premio Carlo Annoni 2018. Vince il concorso Opera Expo con il libretto Milo, Maya e il giro del mondo e, sempre come librettista, vince il Concorso Internazionale di Composizione “Il 3001”.



> Daisy Phillips nata a Oakland, in California, studia danza a Berkeley, a Londra e a Ginevra. Dal 2008 vive a Bruxelles e collabora con coreografi come Alain Platel, Serge Aimé Coulibaly, Constanza Macras, Quan Bui Ngoc e Sidi Larbi Cherkaoui. È membro fondatore del collettivo teatrale belga IfHuman, coach di movimento per attori e cantanti, coreografa indipendente e coreografa per opera lirica, teatro, music video, concerti e film.



La stagione NESSUN CONFINE si compone di dieci appuntamenti da ottobre ad aprile di artisti e compagnie da tutta Italia, che portano in scena nuove drammaturgie, mai presentate nella loro forma definitiva a Milano. La stagione ha il patrocinio del Comune di Milano Municipio 7. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.30





acquisto online su mailticket e in biglietteria dalle ore 19.30 nei giorni di spettacolo