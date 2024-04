Concerti, teatro, dj set e il Gran Ballo di Ferragosto: come sarà l'estate al Castello Sforzesco

Dente, Daniele Silvestri, Calexico, ma anche Alessandro Bergonzoni e Mario Calabresi. Musica, comicità, narrativa, approfondimenti: di questo sarà "condita" l'estate al Castello Sforzesco di Milano, con 71 spettacoli dal vivo dal 21 giugno all'8 settembre. Il palco sarà posizionato come sempre nel Cortile delle Armi e saranno a disposizione 2.300 posti, con diversi appuntamenti gratuiti e molti con ingresso inferiore o pari a 15 euro.

Tra musica, teatro, narrazione, club culture e danza, la rassegna (quest'anno sotto la direzione artistica di Giulia Cavaliere) si aprirà il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, con il concerto di Ariete, rivelazione sanremese del 2023. La chiusura sarà invece affidata a Cristina Donà e Margherita Vicario, cantautrici di alto profilo, per una "due giorni" firmata dall'Arci. Altri ospiti musicali saranno Venerus, Calexico, The Cinematic Orchestra, Tullio De Piscopo, Yves Tumor, Marlene Kuntz, Dente e Daniele Silvestri.

Tanto spazio per il teatro, con le realtà milanesi: dal Piccolo Teatro al Teatro Franco Parenti e al Teatro Carcano, ma anche realtà più piccole come Pacta Arsenale, Spazio Tertulliano, Atir, Manifatture Teatrali Milanesi e Compagnia Corrado D'Elia. E poi ci sarà 'Drama', il queer cabaret più grande d'Italia, nel weekend del Pride, il 30 giugno.

Per dare spazio a realtà culturali e sociali diverse, si terranno anche due spettacoli organizzati dagli operatori Opera Liquida e Le Crisalidi, che vedranno come protagonisti detenuti ed ex detenuti. E ancora, spettacoli di danza, spettacoli per i più piccoli e, la notte di Ferragosto, il Gran Ballo di Mezza Estate in stile 'Balera dell'Ortica'. Non mancheranno dj set: tra i protagonisti, Mike Joyce degli Smith, Venerus e Max Cooper. Il programma completo della rassegna sarà disponibile online sul sito di YesMilano.