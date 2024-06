Sento il mare dentro una bottiglia: Mercato Centrale Milano festeggia l’estate 

Estate, sinonimo di luce, colori, spensieratezza e allegria. "Sento il mare dentro una bottigl… conchiglia!" Cantava Jovanotti. E noi, lo sentiamo eccome! Siamo ormai tutti pronti a festeggiare l'inizio della stagione più attesa dell'anno, perché non farlo con un'esplosione di musica e ottimo cibo?

Venerdì 21 giugno arriva nel cuore di Milano un'imperdibile serata evento a ingresso gratuito che celebra l'inizio della bella stagione. Il concerto di Davide Shorty, un animato dj set, tanto buon cibo e birra freschissima allieteranno il pubblico presente.

Mercato Centrale Milano festeggia l'estate a ritmo di musica e buon cibo

Mercato Centrale Milano (via Giovanni Battista Sammartini, 2) festeggia l’arrivo dell'estate, la stagione più gioiosa dell'anno, con l'evento dal titolo “Sento il mare dentro una bottiglia”, la serata prenderà il via dalle ore 18.00 con il giusto mix di musica, cibo e birra ghiacciata. ?

Alle 20.00 il Dehors Grande farà da cornice all'imperdibile concerto di Davide Shorty, uno dei musicisti palermitani più stimati e apprezzati del panorama musicale italiano e internazionale che nel 2015 si posizionò al terzo posto alla nona edizione del talent show?X Factor. Cantautore, rapper e producer capace di far convivere la sua inconfondibile voce soul con melodie contaminate da jazz e rap, Davide Shorty porterà sul palco un live show dei suoi brani più amati.

I festeggiamenti in onore dell’estate continueranno fino a tarda notte con il dj set di Orofino e la sua selezione che spazia dall’R&B al soul al funk.

Informazioni utili

L’ingresso all’evento è gratuito. È possibile prenotare un tavolo per l’aperitivo o per la cena presso il Dehors Grande o il Dehors Esterno chiamando lo 02 37928400 o scrivendo a eventi.milano@mercatocentrale.it.

Per l’occasione verranno proposte due combo F&B per aperitivo e per cena, in abbinamento ad una selezione di prodotti del Birrificio EDIT:

Tapas siciliane + birra media: €12,00 p.p.

Pizza della selezione + birra media: €15,00 p.p.

Chi prenota, inoltre, riceverà un omaggio birroso.

Non perdete l'occasione di brindare insieme a Mercato Centrale e di dare il benvenuto all'estate come si deve! Siete tutti invitati!