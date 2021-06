Estate Sforzesca 2021: 80 eventi tra concerti e spettacoli nella magica cornice del Castello Sforzesco

Da venerdì 11 giugno a martedì 7 settembre sul palco nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco va in scena la nona edizione di Estate Sforzesca.

Il programma di “Estate Sforzesca”, promosso e coordinato dal Comune di Milano - Cultura, proporrà oltre 80 eventi dal vivo ad ingresso gratuito o a prezzo calmierato.

Il biglietto degli spettacoli in programma sarà accompagnato da un voucher che dà diritto ad un ingresso ridotto ai Musei del Castello (3 euro) dall’11 giugno al 20 luglio, o ad un ingresso ridotto (8 euro) alla mostra Il Corpo e l’Anima, da Donatello a Michelangelo, con visita ai Musei del Castello Sforzesco dal 21 luglio al 24 ottobre.

Prenotazione obbligatoria

La partecipazione agli spettacoli sarà su prenotazione obbligatoria, anche per gli spettacoli a ingresso gratuito, e l’accesso al Cortile delle Armi sarà contingentato: sono previsti 500 posti a sedere opportunamente distanziati tra loro e non sono disponibili posti in piedi. Previsti anche il controllo della temperatura all’ingresso e il distanziamento fisico (ad eccezione dei gruppi familiari).

Il programma

- Venerdì 18 giugno, ore 20:45, Janis –“Take another little piece of my heart”. A cura di Teatro del Buratto. Janis Joplin è stata la ‘ regina del blues ’, una donna che in 27 anni di vita si è messa in gioco. Un’adolescente disagiata che sul palco era capace di toccare l’intimo di migliaia di ragazzi. E oggi? Rimane senza tempo per questo abbiamo deciso di celebrarla –50 anni fa scompariva tragicamente in solitudine – e riscoprirla, raccontandola a 360°Ingresso.

- Sabato 19 giugno, ore 18, rassegna e concerto dei Piccoli Cantori di Milano a cura di Coro "I Piccoli Cantori di Milano". Dopo il successo dello scorso anno con la rassegna “I Piccoli Cantori di Milano una storia di vita e di musica”, I Piccoli Cantori, diretti da Laura Marcora, ripropongono una nuova Rassegna di Video storici e nuovi realizzati quest’anno all’aperto.

Ai video si alterneranno momenti durante i quali il coro canterà dal vivo per la prima volta dopo il lungo lockdown. Durante l’evento ci sarà un momento in cui I Piccoli Cantori omaggeranno Luigi Albertelli e Andrea Lovecchio, due importanti autori scomparsi di recente che hanno scritto molte canzoni famose anche per bambini e con i quali il Coro ha molto collaborato in passato cantando alcune delle loro più celebri canzoni.Non mancheranno brani di musica classica e brani della canzone popolare. Il concerto sarà presentato da Lucrezia Caravita. Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti su Mailticket

Ore 21, Classica Elettronica Fantastica - Phase trio pres. Kraftwerk recompose da cura di Ass.ne Saturnalia e Le Cannibale. Dopo aver attraversato gli angoli più interessanti di Milano, Classica Elettronica Fantastica torna al Castello Sforzesco per un concerto mozzafiato, ideato e commissionato per l'occasione, dedicato ai Kraftwerk, la band che ha scritto alcune delle pagine fondamentali della musica degli ultimi 50 anni. Il geniale Phase Duo accompagnati da Daniela Savoldi reinterpretano alcuni dei capolavori dei Kraftwerk trasportandoli in un universo parallelo dove la musica classica incontra i suoni dell’elettronica contemporanea! Immaginate "The Robots", "Pocket Calculator", "The Model" tradotti in una lingua neonata fatta di violino, violoncello, monochord, tastiere ed effetti: questa è la magia che scandirà il ritorno della musica a Milano.

Per scoprire il programma dettagliato visitare il sito dedicato.

