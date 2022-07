Estate Sforzesca 2022, a Milano tornano i grandi spettacoli estivi

Dal 9 giugno al 26 agosto nella bellissima cornice del Castello Sforzesco torna Esate Sforzesca, manifestazione dedicata a spettacoli di danza, concerti e rappresentazioni teatrali a ingresso gratuito o a prezzo contenuto.

La nuova edizione

La nuova edizione del festival, più precisamente la sesta, animerà le serate milanesi con concerti di musica classica, jazz, folk e pop, oltre a spettacoli in cui teatro e musica si mescolano, fino a vere e proprie rivisitazioni di classici e serate dedicate alla danza.

Da Gioele Dix a Lella Costa, fino allo Schiaccianoci, sono numerosi gli spettacoli che animeranno l'estate milanese.

Anche quest'anno durante gli spettacoli serali, vicino al palco, è a disposizione del pubblico l’ApeShakespeare To Bee or not To Bee, un progetto dell’ impresa sociale CETEC Dentro/Fuori San Vittore. Il punto di ristoro mobile, gestito dagli ex-detenuti, si ferma al Castello per tutta la durata dell’Estate Sforzesca.

