Estate Sforzesca, uno speciale concerto rock di Milano Classica: orari e biglietti

Milano Classica non poteva mancare a Estate Sforzesca, la rassegna estiva promossa dall’Assessorato alla Cultura di Milano e giunta ormai all’ottava edizione, che dal 21 giugno al 3 settembre riscalderà l'estate milanese nel prestigioso Cortile delle Armi del Castello Sforzesco,

luogo unico della città dove si susseguiranno 80 eventi, uno ogni sera. Milano Classica firmerà quattro imperdibili eventi di sperimentazione musicale tra classica, rock, crossover e colonne sonore, con un omaggio dedicato al Maestro Ennio Morricone.

Il concerto del 7 agosto

Il primo appuntamento in programma è per Venerdì 7 Agosto con Il classico concerto rock: The Pax side of the Moon vs Le Cameriste Ambrosiane. Un leggiadro ensemble d’archi femminile incontra, o scontra, i componenti dei The Pax Side Of the Moon, bloccati sullo stesso palco per uno strano errore di programmazione. Un’irriverente unione avvolgerà i presenti in un viaggio musicale, dove non mancheranno colpi di scena e nemmeno sorrisi. Dopo aver vinto il Fun Cool Music Award di Zelig con il brano Bruno, tornano così sul palco i The Pax Side Of The Moon, pronti ad infiammare i presenti e soprattutto a sfidare le delicate mani delle Cameriste. Archi e archetipi musicali si uniranno per una serata sotto le stelle all’insegna di una nuova interpretazione della musica rock che si amalgama con il genere classico dando vita ad un confronto accattivante e dinamico tra generi.

