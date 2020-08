Estate Sforzesca, sul palco lo "Zelig Show" con i comici di Zelig: orari e biglietti

Domenica 9 agosto, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, sarà protagonista la comicità di Zelig con Zelig Show - Summer Edition, lo spettacolo comico dell’estate milanese nell’ambito dell’Estate Sforzesca 2020.

I comici su palco

Lo show sarà condotto da Davide Paniate e sul palco si alterneranno i comici Ippolita Baldini, Vincenzo Albano, Andrea Di Marco e Max Angioni, in una serata che sarà un susseguirsi di sketch ironici e gag scandite da ritmi serrati sulla scia della migliore tradizione teatrale.

Zelig continua a stupire il suo pubblico! Una “banda” di comici in movimento rappresentano lo spirito e l’energia che Zelig trasmette da quasi 30 anni alla città di Milano e in tv. Zelig Show Summer Edition sarà disponibile a pagamento anche in diretta streaming su LiveNow.

Lo spettacolo è parte di Estate Sforzesca 2020, la rassegna che anima ormai da otto anni le serate estive milanesi. Il programma della manifestazione, con i suoi 80 spettacoli, promosso e coordinato dal Comune di Milano è il cuore di “Aria di Cultura”, il palinsesto di iniziative che accompagna la ripresa dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali in città dopo la chiusura dei teatri e delle aree di spettacolo a causa della pandemia.

Davide Paniate (conduttore)

Davide Paniate genovese, appassionato di cabaret inizia a proporre monologhi nei vari locali genovesi, finché a 30 anni decide di trasferirsi a Milano e intraprendere la carriera di comico professionista. Dal 2000 ad oggi partecipa a numerosi programmi comici ma la sua pura vocazione è la conduzione che lo vede protagonista dei laboratori artistici di Zelig, tutti i mercoledì al Teatro Zelig Cabaret. Nel 2010 fonda il trio comico BOILER insieme a Gianni Cinelli e Federico Basso, che dopo il gradimento del pubblico durante le puntate di Zelig Off, arrivano a far parte del cast fisso di Zelig in prima serata in onda su Canale 5. Nel 2013 presenta in coppia con Katia Follesa e Elisabetta Canalis ZELIG 1 (in onda in seconda serata su Italia1). Attualmente impegnato nella conduzione di Zelig Time accanto a Federico Basso su Zelig TV.

Ippolita Baldini

Ippolita Baldini è un'attrice italiana di origine milanese. Diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, dal 2009 lavora come attrice per progetti teatrali e cinematografici. Il pubblico italiano l’ha conosciuta nel ruolo della Dodi nel film di Luca Miniero, “Benvenuti al Nord”. Per Pedro Almodovar, ha realizzato un cortometraggio su Mina Mazzini. Parallelamente inizia la collaborazione con Zelig, dal dicembre 2015 Ippolita inizia a fare i primi passi nel cabaret, partecipa al laboratorio Zelig di Milano testandosi con un nuovo personaggio, Lucia Agazzi, anche detta la Lucy, una milanese single in cerca d’Amore. Con questo personaggio entra a settembre 2016 a far parte del cast di Colorado e contestualmente continua a coltivare la sua passione per il teatro, portando in scena il suo brillante spettacolo “ Mia mamma è una marchesa”, seguito con successo dal sequel “Una marchesa ad Assisi”. Zelig rimane il suo porto sicuro: fa parte del cast fisso di Zelig Time (trasmissione in onda su Zelig Tv canale 63 DTT).

Vincenzo Albano

Vincenzo Albano pugliese di nascita e milanese d'adozione, è stato l’agente di spettacolo “Enzo Ratti” per Zelig e Colorado, ma anche l’uomo dei tutorial ed il social media manager per Zelig Time. Nel 2003 fonda con Ciccio Rigoli il duo “I Mensana”, col quale frequenta numerosi laboratori milanesi, tra i quali lo Zelig on the road di Rozzano, gestito dall’autore televisivo Alessio Tagliento (con il quale comincerà la collaborazione) e il laboratorio Democomica.L’esordio televisivo arriva nel 2009 nella trasmissione “Central Station” (SKY, Comedy Central) condotta da Omar Fantini. Dal 2012 al 2014 è il presentatore del Zelig on the road di Rozzano. Nel 2013 passa stabilmente al Laboratorio Artistico di Zelig nella storica sede milanese di Zelig Cabaret in viale Monza 140, gestito dal direttore artistico Giancarlo Bozzo, coadiuvato dai due presentatori/autori Davide Paniate e Federico Basso, con i quali affina costantemente il suo personaggio, l’impresario dello spettacolo Enzo Ratti delle “Enzo Ratti Enterprise”. Nel dicembre del 2016 è nel cast fisso di Zelig Event, l’ultima edizione di Zelig in prima serata su Canale 5, con il personaggio dell’agente di spettacolo Enzo Ratti della “Enzo Ratti Enterprise”, affiancato da Christian De Sica e Michelle Hunziker.

Andrea Di Marco

Andrea Di Marco canta, suona, a volte prova a ballare ma soprattutto fa ridere. Fa ridere con canzoni, con personaggi e con situazioni al limite della realtà. Il suo spettacolo è soprattutto energia, è un musical, è la resa incondizionata del buon senso e della ragione. Il suo spettacolo usa la musica, come strumento per ricordare, per comunicare e per socializzare, durante lo spettacolo di Andrea Di Marco si torna bambini, adolescenti e studenti, poi si guarda un po’ come siamo diventati e ci si ritrova a cantare come davanti ad un falò in una sera d’estate…alcuni intonano il ritornello, alcuni se la ridono, c’è chi si abbraccia, c’è addirittura chi limona.

Andrea ha partecipato a Colorado Cafè live, ha fatto parte del cast fisso di Bulldozer edizioni 2003-2004 e 2005, presentati da Enrico Bertolino e Federica Panicucci. Ha fatto parte del cast di Tribbù su rai2 edizione 2007 condotta da Alessandro Siani e Serena Garitta. Nel 2008 è stato nel cast di Zelig off, su Canale 5 condotto da Federico Basso e Teresa Mannino e nel 2009 è nel cast di Zelig, su Canale 5 condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Max Angioni

Max Angioni classe 1991, nasce come attore di teatro e si forma presso la scuola di Teatro in Centro di Como, di cui è attore e insegnante. Si dedica al teatro ragazzi e al Cabaret. Frequenta l’Accademia del Comico di Milano sotto la guida di Alessio Tagliento, Angelo Pisani e Diego Caielli. Si esibisce in diversi locali milanesi, è finalista al festival del Cabaret di Faenza e al Festival Nazionale di cabaret ¨Facce da Bronzi¨. Dal 2019 fa parte del cast di Zelig Time in onda sul Canale 63 del digitale terrestre, dove porta in scena i suoi personaggi: Aquaman, Jon Snow e l’Ultimo Jedi: Skybrendnerz. Nel suo spettacolo Max metabolizza in chiave ironica molte delle stranezze che possono accadere nella vita di tutti i giorni: dalle vacanze al lavoro, dalla famiglia alla tecnologia. Lasciando spazio alle incursioni di assurde parodie di personaggi della tv e del cinema, parte ormai dell’immaginario collettivo, come conseguenza di questi tempi fatti di iper-contenuti e binge-watching. Il tutto pervaso da una comicità potente e surreale.