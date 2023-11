Estudiantina Bergamo: concerto di mandolini e chitarre contro la violenza di genere

Nella "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne", la cultura e la musica sono contro la violenza di genere.



L'Orchestra Estudiantina Bergamo APS in collaborazione con il Comune di Milano - Municipio 3 e con la Fondazione Antonio Carlo Monzino presentano il concerto il cui programma è stato elaborato nell'ambito delle iniziative per Bergamo & Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023: saranno presentati una selezione di autori bergamaschi e bresciani che nel corso del '900 hanno composto per complessi di strumenti a corde pizzicate (mandolini, chitarre, etc).



Scopo della serata è mantenere alta l'attenzione sugli abusi alle donne e sulla violenza di genere: questa è la vera sfida a cui siamo tutti chiamati, al fine di garantire un sostegno adeguato alle vittime che hanno il coraggio di denunciare, dando loro la possibilità di liberarsi da questa oppressione e situazione di pericolo.





Primo mandolino e mandoloncello solista: Redi Lamcja