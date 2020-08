Etna scorza e la fotocamera nascosta negli occhiali

Il Fotografo Etna Scorza e il Medusa Project arrivano a Milano. Con una fotocamera invisibile nascosta negli occhiali il fotografo passeggia per le maggiori città italiane catturando incroci di sguardi con ignari passanti. Questa settimana protagoniste sono le strade e la metropolitana milanese. Dopo Il tour europeo per le città di Lisbona, Parigi, Barcellona e Londra il medusa Project arriva in italia. Un progetto che assume delle sfumature ancora più interessanti in seguito alla pandemia covid19 che ha reso lo sguardo l’unico mezzo di contatto e di comunicazione con l’altro. Prossima tappa: Torino.



WEB SITE: https://www.etnascorza.com/milan

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/etnascorza/

Gallery