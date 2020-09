Euronics è partner di “pigiama walk&run”, la corsa benefica promossa dalla lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 01 settembre 2020 – Euronics, il più importante Gruppo d’acquisto costituito da imprenditori italiani, sponsorizza “Pigiama Walk&Run”, la corsa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Milano Monza Brianza che si terrà venerdì 18 settembre a partire dalle 6 del mattino. Quest’anno sarà un’edizione speciale a causa della situazione creata dalla pandemia e prevederà la partecipazione a distanza: si potrà correre o camminare, nel pieno rispetto delle normative e delle regole di distanziamento, rigorosamente in pigiama. Euronics, oltre a essere fra i sostenitori della manifestazione, si fa promotore della corsa solidale attivando una campagna teaser attraverso i propri punti vendita, il sito e i canali digitali: inviterà con post e storie tutti i cittadini a partecipare; grazie al contributo raccolto verranno donate più di 500 notti ai bambini malati di tumore e a un loro familiare, perché possano essere accolti e sostenuti nel delicato periodo delle terapie. “Euronics sostiene attivamente da anni LILT per l'impegno rivolto a favore dei bambini malati di tumore. La cronaca di questi mesi ha drammaticamente ribadito l’importanza di chi – come LILT – garantisce un aiuto concreto a chi ha bisogno di cure e alle loro famiglie, spesso costrette a spostarsi dalle loro città verso centri più attrezzati. Il Gruppo è orgoglioso di poter rinnovare questa partnership, confermando ancora una volta la propria attenzione per i temi di solidarietà e responsabilità sociale. Abbiamo scelto una modalità di sponsorship che garantisce il massimo coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti alla corsa non competitiva" afferma Guglielmo Orlandi, Direttore Amministrativo e Finanziario di Euronics Italia. La Pigiama Walk&Run prevede un’iscrizione online, con una donazione a partire da 15 euro che permetterà di ricevere il pacco gara digitale con il pettorale e i coupon offerti dagli sponsor. Al termine della corsa verrà organizzato un meeting online al quale sarà possibile accedere grazie al link di partecipazione; condividendo una propria immagine sui social con #pigiamawalkandrun, si riceverà inoltre il certificato di partecipazione e il selfie entrerà a far parte del mosaico fotografico sul sito Pigiamawalkandrun.it