Europa - Libertà senza radici ?

Il valore del passato e gli occhi sul futuro





Relatori

Mons. Franco Buzzi

Biblioteca Ambrosiana - Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere

e

Prof. Marco Pellegrini

Ordinario di Storia moderna e rinascimentale presso l’Università degli Studi di Bergamo





Martedì 7 Febbraio 2023

Ambrosianeum

Via delle Ore 3 , Milano







I Circoli Culturali Giovanni Paolo II proseguono con il nuovo anno il ciclo di conferenze 2022 - 2023.



Se la prima conferenza è stata dedicata all’attualità, a “Il mondo che verrà”, e specificatamente ad alcuni temi cruciali del contesto geopolitico con cui l’Europa già ora e sempre più dovrà confrontarsi, in questo secondo incontro si vuole richiamare l’attenzione sull’importanza del passato con particolare riferimento ad uno dei valori fondanti della cultura europea - ovverosia la libertà - e sulle sue radici nella storia d’Europa, con un particolare focus sulla dimensione religiosa.



Nell’incontro qui proposto, la dimensione storica e quella religiosa del tema sono affrontate in via complementare da due autorevoli relatori, che ci offriranno le loro preziose riflessioni:

il Prof. Marco Pellegrini e Mons. Franco Buzzi .



- Mons. Franco Buzzi , sacerdote della Diocesi di Milano, studi di filosofia e teologia a Milano, Roma e Monaco di Baviera, professore di filosofia e teologia, già dottore ed attualmente dottore emerito della Biblioteca Ambrosiana, sino al 2017 prefetto della Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana nonché presidente dell’Accademia Ambrosiana; presidente dell’Accademia di Studi Luterani in Italia ; membro effettivo dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.



- Prof. Marco Pellegrini , Professore Ordinario di Storia moderna e di Storia rinascimentale presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia , Comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo. Ha studiato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e all’Almo Collegio Borromeo di Pavia. Autore di monografie sulle guerre d’Italia, sulla Chiesa del Rinascimento, sull’Umanesimo italiano del Quattrocento, nonché di biografie del card. Ascanio Sforza e di fra’ Gerolamo Savonarola, si è anche occupato di guerre turco-cristiane a cui ha dedicato tre libri e ha curato l’edizione del Vol.XII delle Lettere di Lorenzo il Magnifico. E’ membro dell’Accademia Ambrosiana, Classe di Studi Borromaici, e Socio dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo.





L’incontro si terrà in presenza Martedì 7 Febbraio 2023 ore 20,00 - presso l’Ambrosianeum, Via delle Ore 3 - Milano.

La conferenza rimarrà visibile in seguito sul canale YouTube dei Circoli Culturali Giovanni Paolo II.





Per informazioni: circoligp2@gmail.com