Evasio Muraro dal vivo a c.i.q.

L’avventura di Non rientro (Fragile Dischi, 2023), continua a riscuotere consensi unanimi che sono continuati incessanti fin dal giorno della sua uscita, all’inizio della primavera. Pur con una ricchissima accoglienza della critica specializzata, che più volte ha segnalato Non rientro tra i dischi più importanti di quest’anno, le nuove canzoni di Evasio Muraro hanno trovato maggior riscontro dal vivo, dove vengono interpretate con Nagaila Calori (voce, tastiere, percussioni, armonica) e Fidel Fogaroli (chitarra, tastiere). Con questa formazione, Evasio Muraro suonerà al C.I.Q. Centro Internazionale di Quartiere, Via Fabio Massimo, 19, 20139 Milano MI, venerdi 7 luglio 2023, a partire dalle ore 21 (ingresso 5 euro) dove la dimensione ideale della location e del concerto consentiranno una rilettura di gran parte del suo repertorio nella chiave degli arrangiamenti di Non rientro. Dopo lo spettacolo al C.I.Q., Evasio Muraro festeggerà al Wellington Pub di Lodi, il 9 luglio, dove firmerà le copie di Non rientro, anche se non mancheranno sorprese, mentre il 13 luglio sarà protagonista, sempre a Lodi, nella prestigiosa Sala Granata, di un intervento musicale alla presentazione del cortometraggio Terapia autogestita che vede protagonisti e interpreti gli ospiti della comunità Il Pellicano, con cui collabora da tempo.