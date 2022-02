Un Carnevale speciale da Fao Schwarz tra principesse e supereroi

Il Carnevale arriva da FAO Schwarz per un weekend all'insegna del divertimento.

Venerdì 4 e sabato 5 marzo il negozio di giocattoli fondato nel 1862 e sbarcato in Italia lo scorso ottobre promette due giorni dedicati ai bambini, che sono invitati a partecipare nei panni della principessa Disney più amata o del supereroe Marvel più apprezzato. Sarà l’occasione per trovarsi in un’atmosfera incantata, insieme ad altri piccoli partecipanti che condividono la passione per gli stessi personaggi e dare vita insieme a una giornata unica. Ad attenderli anche una fantastica sorpresa, un pensiero da portare a casa ma soprattutto un’emozione da custodire.

Il magico mondo di Harry Potter

Ad animare gli appuntamenti, anche il mondo di Harry Potter. Maghi e streghe sono invitati da FAO Schwarz per vivere la magia del Wizarding World. Si potrà provare il cappello parlante di Spin Master e scoprire in quale casa di Hogwarts si verrà smistati. Sarà Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde?

Tre piani di scoperte

Le giornate del Carnevale andranno così a inserirsi in quella che è l’essenza stessa del negozio di via Orefici, un meraviglioso mondo in cui sentirsi protagonisti tra realtà e immaginazione. Tre piani per tre diverse dimensioni in cui farsi trasportare, dal ground floor con l’iconica Clock Tower che scandisce il tempo tra magici rintocchi, i morbidi peluche e tante proposte esclusive firmate FAO Schwarz, al piano terra dove spicca Dance-on-Piano, il piano in dimensioni extra large da suonare a ritmo di ballo come fece Tom Hanks nell’indimenticabile Big. Lasciandosi poi guidare dalle grandi mongolfiere, si arriva fino al primo piano dove si potrà scoprire il mondo dei

radio comandati, dei droni, dei giochi scientifici e tanto altro ancora.

Ad unire i 600 mq a disposizione, maghi e animatori pronti a coinvolgere i piccoli ospiti tra dimostrazioni e giochi condivisi. Oltre ai marchi unici ed esclusivi, si possono trovare tante proposte da personalizzare per regalare e regalarsi qualcosa di unico. Ma ora la magia di FAO Schwarz si veste per la festa più colorata dell’anno ed è pronta ad accogliere i protagonisti della prossima avventura.