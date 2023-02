Il Carnevale delle biblioteche con tante attività per i bambini

Indirizzo non disponibile

Il Carnevale Ambrosiano arriva anche nelle biblioteche comunali, con tantissimi appuntamenti in città dedicati ai bambini, tra letture e laboratori creativi.

Il programma

Qui di seguito, alcuni appuntamenti da non perdere (per visualizzarli tutti, visitare il sito dedicato).

Venerdì 24 febbraio, presso la Biblioteca Zara arriva il Carnevale da super-eroine e super-eroi, con letture e laboratori per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Dopo aver letto insieme una storia, tutti i piccoli ospiti potranno creare una maschera di Carnevale. L'evento si terrà dalle 16 alle 17:30; per partecipare scrivere a c.bibliozara@comune.milano.it.

Si prosegue sabato 25 febbraio alla Biblioteca Sant'Ambrogio, con un appuntamento per bambini dai 6 ai 10 anni. Si leggerà insieme un libro a tema e si costruirà una maschera con materiale di riciclo e tanta fantasia. È gradito ogni tipo di travestimento. L'evento si terrà dalle 10 alle 11:30; ingresso libero con prenotazione ai contatti della Biblioteca oppure compilando il modulo dedicato.

Infine, sempre sabato 25 febbraio, alla Biblioteca Harar arrivano le letture per bambini dai 3 ai 6 anni, in collaborazione con le lettrici volontarie. Per l'occasione, le consuete letture riguarderanno il Carnevale. Al termine, laboratorio di costruzione di mascherine di carta. L'evento si terrà dalle 10:30; è obbligatorio prenotare telefonando allo 02.88465810, oppure direttamente al banco della biblioteca.