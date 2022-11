Alberi di Natale, canti e musica: tutti gli eventi di dicembre a Villa Arconati

Le atmosfere natalizie iniziano ad avvolgere Villa Arconati. La piccola Versailles si prepara al Natale nell’atmosfera più magica dell’anno.

Mentre il Giardino si addormenta, cullato dai toni caldi dell’autunno, la Villa si veste a festa per rendere unica e speciale l’atmosfera in attesa del Natale: luci (rigorosamente a led per prenderci cura del nostro pianeta), decorazioni artigianali realizzate a mano, alberi di Natale, attività per grandi e piccini, e tante delizie per il palato renderanno la Villa una “casa” calda e accogliente per grandi e piccini.

Cosa troveranno i visitatori nelle nostre domeniche d’Avvento il 24 novembre e il 4 dicembre?

- Domenica 27 novembre, Il Natale dei Secoli

L’ultimo appuntamento del 2022 con il ciclo di rievocazioni storiche “Il filo della storia” non può che avere come tema il Natale: le sale del piano terra ospiteranno scene di vita conviviale del Settecento, di metà Ottocento, dello stile impero, della fin de siècle per giungere ai primi del Novecento con personaggi, allestimenti, oggetti ispirati alle tradizioni natalizie delle varie epoche.

Tradizioni che forse sono andate perdute e che cercheremo di “riallacciare” …sul filo della storia: quanti sanno che nel Settecento si festeggiava più comunemente il Capodanno del Natale? E che l’albero di Natale si usava solo nei paesi del nord e che venne introdotto solo nella metà dell’Ottocento? Qual era il gioco più in voga alle tavolate natalizie già a fine Seicento? Il gioco dell’oca! Ma ci si divertiva anche con i giochi di carte e con mosca cieca. Queste e tante altre storie verranno narrate dai rievocatori della Compagnia De’ Cristoforis. Mentre la Sala Museo, nel pomeriggio, ospiterà balli risorgimentali a tema natalizio, ai quali anche i Visitatori potranno partecipare.

- Domenica 4 dicembre, Canto di Natale 3D

Un modo nuovo e unico di “ascoltare” i libri: è questo il futuristico progetto che verrà presentato in anteprima a Villa Arconati da Roberto Tamburrino e Thomas Vitalini, gli ideatori del progetto “Quarta Dimensione Audio”. A differenza dei comuni audiolibri, indossando delle comuni cuffie sarà possibile vivere in prima persona le pagine del Canto di Natale di Charles Dickens, avendo la piena percezione degli spazi, dei suoni, dei personaggi e dei loro movimenti

Canto di Natale 3D è il primo audiolibro 3D al mondo, capace di stimolare l’immaginazione dell’ascoltatore, restituendo un’esperienza attiva che sfrutta la capacità di evocare immagini e suggerire volti e ambienti che ricreano la Londra Vittoriana dell’avaro Scrooge (interpretato da Stefano Andreoli, uno dei 24 attori scelti in tutta Italia per realizzare il progetto).

Per scoprire tutti gli altri eventi visitare il sito dedicato.