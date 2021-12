Film (gratis), pista di pattinaggio: tutti gli eventi di Natale in Regione Lombardia

Proseguono in piazza Città di Lombardia le iniziative de 'Il Natale brilla a Palazzo Lombardia'. Per tutto il weekend dell'11 e del 12 dicembre aperta dalle ore 10 alle 21 la pista di pattinaggio nella piazza coperta più grande d'Italia.

Per sabato 10 dicembre il programma prevede inoltre:

- ore 10.30 - 18 'Scopri il mondo della montagna con Ersaf': distribuzione materiale informativo sulla montagna e iniziative correlate.

- ore 11 - 19 'Il Giocattolo sospeso', presso il punto raccolta dei Volontari della Croce Rossa. Per ogni donazione di giocattoli nuovi per i bimbi bisognosi Regione Lombardia offrirà lo sconto del 50% per l'ingresso alla pista di pattinaggio.

- ore 11 - 19 Spazio IsolaSet, esposizione di oltre 70 Presepi provenienti da tutto il mondo (ingresso libero, obbligo 'green pass').

- ore 15.30, Auditorium Testori - Grandi film per piccoli intenditori 'Polar Express' (ingresso libero fino a esaurimento posti, obbligo 'green pass').

Per domenica 11 dicembre il programma prevede inoltre:

- ore 11-19 'Il Giocattolo sospeso', presso il punto raccolta dei Volontari della Croce Rossa. Per ogni donazione di giocattoli nuovi per i bimbi bisognosi Regione Lombardia offrirà lo sconto del 50% per l'ingresso alla pista di pattinaggio.

- ore 10.30-18 'Scopri il mondo della montagna con Ersaf': distribuzione materiale informativo sulla montagna e iniziative correlate.

- ore 15.30, Auditorium Testori - Grandi film per piccoli intenditori 'Il figlio di Babbo Natale' (ingresso libero fino a esaurimento posti, obbligo 'green pass').