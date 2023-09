In occasione della Milano Fashion Week, il prosciutto simbolo del Made in Italy organizza un evento "itinerante"

Simbolo gastronomico indiscusso del Made in Italy, il Prosciutto di Parma è da sempre sinonimo di autenticità e tradizione.

In occasione della Fashion Week, attesissima come ogni stagione dai milanesi e non, il claim “Prosciutto di Parma. L’autenticità che fa tendenza”, farà da fil rouge durante tutta la settimana, con un tram totalmente brandizzato a bordo quale è previsto un fitto calendario di appuntamenti e degustazioni dimostrando, ancora una volta, che #UnaFettaDiParma sta bene ovunque. Anche nel mondo glamour delle sfilate!

Il progetto di comunicazione porta la firma di KIWI per l’ideazione del concept e l’attività digital, supportata dalle altre unit di Uniting Group, ALL Communication e FLU, che hanno curato rispettivamente l’ideazione e la realizzazione dell’evento e il coinvolgimento dei talent.

L'evento: dove e quando

Quali sono gli ingredienti che renderanno il tram unico nel suo genere? Sicuramente la musica, in filodiffusione durante tutto il giorno e live nell’orario aperitivo con Dj-set e ospiti speciali. Uno di questi è N.A.I.P., il “one man show” diventato famoso grazie a X Factor che suonerà a bordo venerdì 22 settembre. A completare il palinsesto musicale, la fashionista Sally Bumps e il duo Dj Riccardo e Corrado.

Non mancheranno gli artisti: la creativa e influencer Linea Daria che, durante due appuntamenti, personalizzerà le T-shirt in limited edition di Prosciutto di Parma e l’illustratrice e fashion designer Chiara Giusti, che sarà a disposizione del pubblico per ritratti dal tocco glam. Chi si aggiudicherà invece la bag, creata apposta per questa occasione, potrà farsi ricamare le proprie iniziali da Libera DS.

Ovviamente, essendo periodo di Fashion Week, non mancherà un richiamo al mondo glamour insieme alla fotografa Silvia Cardia che immortalerà l’autenticità dei milanesi (e non) a bordo del tram, grazie ad uno street casting per le vie della città che farà diventare, chi lo desidera, "modello/a per un giorno"!

Dulcis in fundo, tutti potranno assaggiare il prelibato Prosciutto di Parma, servito con abbinamenti speciali.

Il tram, messo a disposizione dell'attività grazie alla collaborazione con ATM, percorrerà un lungo tratto fra le vie del centro, con partenza dal capolinea in Piazza Castello.

Inoltre, in Largo Cairoli, una delle fermate del tram di Prosciutto di Parma, i cittadini potranno ammirare una pensilina totalmente brandizzata per l’occasione.

Tutti i dettagli dell’attività saranno comunicati sui canali Instagram, Facebook e TikTok di Prosciutto di Parma e supportata da una campagna digital, locale e nazionale, che sarà veicolata sui social e sui media web.

Sarà possibile partecipare all'evento a partire dal 19 settembre, dalle 14:30 alle 19:30, e poi, tutti i giorni, fino al 25 settembre, dalle 13:00 alle 19:30. La partecipazione è gratuita e libera, fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo clicca qui.