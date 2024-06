"Il porto di Milano" ospita lo sport per tutta l'estate

Orario non disponibile

Per tutta l’estate, fino a ottobre, il porto cittadino di Milano ospita "Darsena Sport", la rassegna di appuntamenti gratuiti, dedicati all’attività sportiva e al benessere fisico. L'iniziativa è promossa dal Comune di Milano.

Le classi di yoga

In particolare, dal 26 giugno al 21 settembre, ogni mercoledì e ogni sabato, in riva alla Darsena, Baliyoga.it organizzerà in totale 26 classi di yoga gratuite, previa registrazione. Ogni lezione potrà ospitare fino a 40 partecipanti.

In occasione dell’equinozio d’autunno, il 21 settembre, l’appuntamento si sposterà invece in piazza XXIV maggio, per permettere a quante più persone possibile di partecipare al rito dei 108 saluti al sole.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 29 e domenica 30 giugno, dalle 17 alle 21, in piazza XXIV maggio, sarà possibile assistere alle dimostrazioni di alcuni atleti italiani di kendo, in occasione dei Mondiali che si svolgeranno al forum di Assago dal 4 al 7 luglio.

Dalle 17 alle 21, gli appassionati avranno l’opportunità di osservare le esibizioni di atleti italiani e di avvicinarsi all’elegante arte marziale del Giappone.

Il calendario di luglio

A luglio prenderà il via l’iniziativa “Ponti di luce”: il ponte del Naviglio Pavese (all’altezza di via Gola), il ponte di pietra e il ponte di ferro del Naviglio Grande saranno illuminati grazie a un sistema a basso consumo composto da 20mila microled RGB, che creerà delle coreografie colorate, a partire dal tricolore italiano.

Inoltre, da luglio a ottobre, una mostra fotografica racconterà in 15 pannelli il rapporto tra Milano e lo sport lungo l’alzaia del Naviglio Pavese.