Dalla cena in bianco ai concerti agli spettacoli: un mese di eventi nell'ex convento

Teatro, musica, la socialità ritrovata. Da vivere "Tuttodunfiato". Dal 1 luglio al 1 agosto, all'interno dell’ex convento dell’annunciata di Abbiategrasso, si terrà "l’Arena Estiva Tuttodunfiato", un viaggio che - promettono gli organizzatori - "permetterà di immergersi nel teatro, farsi cullare dagli spettacoli musicali, catturare i sensi dagli eventi gastronomici, riprendere consapevolezza del nostro corpo grazie allo sport e soprattutto di condividere un'estate di rinascita".

Gli appuntamenti in cartellone saranno 25: si va dai musicisti dal calibro internazionale come i Babbutzi Orkestar, reduci dal recente successo del singolo “Pornoamore” o Raffaele Kohler Swing Band - il trombettista che ha emozionato gli italiani durante le sue performance dai balconi - alle mise en espace e spettacoli teatrali che spaziano dalla letteratura contemporanea come “L’Idiota” con Corrado Accordino, alle atmosfere del realismo magico de “La casa degli spiriti” con Silvia Giulia Mendola.

"Tuttodunfiato" - assicurano i promotori - "è però anche cene non convenzionali con 'la cena in bianco', una sorta di flashmob che porta a riscoprire lo spazio urbano, questa volta vissuto all’interno di un chiostro suggestivo e una particolare attenzione ai ragazzi che potranno godere di spettacoli a loro dedicati a partire dal 'Circo Bazzoni', un bislacco caravanserraglio di acrobazie, giocolerie e tante sorprese".

L’organizzazione dell’intero evento è di Angelo Nigro e Marta Scotti, che hanno affidato la direzione artistica a Silvia Giulia Mendola, attrice e regista milanese, presidente dell’associazione culturale "PianoinBilico" con cui ha scelto di alternare spettacoli teatrali, mise en espace e musica.

