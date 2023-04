Due giornate per ammirare gratuitamente opere di Urban Art

Durante le giornate del 22 e 23 aprile sarà possibile visitare, gratuitamente, un luogo unico, dove ammirare originali opere di urban art.

Prenotando il proprio posto, infatti, sarà possibile effettuare un viaggio nella più grande galleria d’arte a cielo aperto mai realizzata a livello mondiale in un parco logistico, il tutto a solo pochi passi da Milano.

Qui, 8 urban artist italiani di fama internazionale hanno dato sfogo alla propria creatività, contribuendo a trasformare i 5.500 metri quadri di magazzini e serbatoi in un posto unico, confortevole e accogliente, dove l’arte e la creatività prendono il sopravvento.

Seguendo la coordinazione dell’art director Enrico HEMO Sironi, hanno preso parte a questa ambiziosa rigenerazione Etnik, Font, Hitnes, Made514, Macs, Sea Creative, Joys?e?Vesod.





Tutte le opere hanno seguito il tema del rapporto con la natura, esaltato anche dalla presenza dei giardini verticali e dal collegamento con l’ambiente circostante.

In questo modo, seppur realizzati con differenti stili ed interpretazioni, i lavori degli artisti hanno costruito un dialogo serrato tra loro e l’ambiente circostante costituendo, al contempo, un'interessante fotografia della migliore creatività urbana attiva in Italia.

L’iniziativa promossa al Prologis Park Lodi rappresenta il progetto pilota in Italia sviluppato, grazie anche alla collaborazione di Ceva Logistics, da Prologis, azienda internazionale che opera nel settore immobiliare per la logistica e proprietaria del parco logistico di Lodi. L’obiettivo è quello di diffondere una nuova visione della progettazione dei parchi, promuovendo un profondo cambio di paradigma nel modo di immaginare e pensare queste aree. Una nuova filosofia racchiusa dall’azienda nella dicitura PARKlife™. Il parco logistico diventa luogo di socializzazione, integrato nel tessuto urbano, contribuendo così a generare un reale valore aggiunto per il territorio.

Per prenotare la propria visita guidata gratuita è necessario effettuare la registrazione sul sito dedicato. L’ingresso è alle ore 10:00 e alle ore 11:30 e, per ogni visita, è consentito l’accesso ad un massimo di 25 partecipanti.

Le prossime date prenotabili sono: