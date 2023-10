Evento di Halloween: il piccolo circo dei sogni

Martedì 31 ottobre 2023 nel tendone di Paride Orfei avrà luogo un incredibile spettacolo circense (in due orari 17.00 e 20.00) con suggestive e terrificanti performance. Allo show prenderanno parte diversi ospiti internazionali che vantano partecipazioni ai festival più famosi e alla trasmissione Tu si che vales



Si riaccendono i riflettori al Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo (in via Carducci 6) per celebrare la notte più paurosa dell’anno.

Lo spettacolo Halloween Circus - La notte della sopravvivenza, diretto da Snezhinka Nedeva, è appositamente pensato per tutte quelle famiglie che vogliono festeggiare la particolare ricorrenza insieme a diavolesse danzanti, scheletri contorsionisti, ragni acrobati, zombi equilibristi e molti altri terribili mostri. Ad arricchire lo show ci saranno diversi artisti internazionali: i Sally Brothers con le bolas, ospiti dei più grandi festival come quello di Montecarlo e quello di Latina, Erik Triulzi, verticalista con le sedie, che vanta partecipazioni al Salieri Circus Award e a Tu si che vales; Bruno Meggiolaro e Fellon Rossi che sapranno creare grande suspense con giochi di balestre e coltelli. Il duo, solito esibirsi sulle navi da crociera più grandi in tutto il mondo, è stato anche nella trasmissione Tu si che vales.

Lo spettacolo, della durata di quasi due ore (con una pausa tra un tempo e l’altro di 15 minuti), è adatto ad adulti e a bambini di tutte le età.

«Invitiamo grandi e piccini a presentarsi travestiti per rendere ancora più bello l’evento Halloween Circus - spiega Paride Orfei, numero uno del Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo -. Tra un tempo e l’altro sarà possibile scattarsi fotografie nell’angolo dedicato al foto ricordo con un'ambientazione particolare e personaggi a tema tenebroso».

Durante la festa di Halloween sarà attivo il servizio bar con panini e salamelle, pizza, dolci e bevande. Le prevendite sono aperte da oggi al numero di telefono 3316522892.



Halloween Circus – La notte della sopravvivenza

31 ottobre 2023

Spettacolo delle ore 17.00

Spettacolo delle ore 20.00





Biglietti da 13 a 25 euro