Vasche giganti piene di didò, l'evento per bambini a Milano

Torna al Muba l'edizione invernale della Didòweek, dal 2 al 10 dicembre. Il Museo dei Bambini di Milano ospita l'evento frutto della partnership di lungo corso tra Fila Fabbrica Italiana Lapis ed Affini e il Muba: la Didòweek mette al centro la pasta per giocare italiana e 100% naturale – farina, acqua e sale i suoi ingredienti – nella sua versione extra large.

Vasche colme di Didò colorato arrivano direttamente dalla fabbrica a Rufina (FI) per portare agli ospiti del Muba un divertimento in formato maxi che riempie cuori e mani. Anche i colori della pasta per giocare saranno unici grazie al recupero “creativo” del materiale prodotto durante la fase di lavorazione e cambio colore messa a disposizione per questi laboratori speciali.

Matasse di pasta colorata da lavorare e aree in cui sentire il morbido tocco del Didò camminando a piedi nudi, per una sperimentazione sensoriale unica. Ad accompagnare i bambini in questa attività “fuori misura” e renderli piccoli artigiani creativi, tanti strumenti per modellare e creare. I prossimi appuntamenti si terranno dal 2 al 10 dicembre. Per partecipare è necessario pagare (9 euro) e si può prenotare sul sito www.muba.it a partire dalle ore 10 del 21 novembre.