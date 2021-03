Evento digitale live "Milano: sfida antirazzista" organizzato da associazione life in collaborazione con Barbabietola srl

Questo evento digitale live è organizzato dalla Associazione LIFE in collaborazione con lo studio di registrazione e casa di produzione BARBABIETOLA Srl, che aderiscono alla XVII Settimana d’azione contro il razzismo dell’UNAR Keep Racism Out, per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza promuovendo la cultura dell’inclusione, dei diritti umani e della valorizzazione delle differenze.

L'UNAR è l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, sotto il Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione della Parità di Trattamento e la Rimozione delle Discriminazioni Fondate sulla Razza e sull’Origine Etnica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo evento, Milano Sfida Antirazzista, aderisce alla Milano Digital Week promossa dal Comune di Milano.

L'Associazione LIFE è iscritta dal 2016 nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di Regione Lombardia ed è anche iscritta all’UNAR da gennaio 2021.

Presentatori: Edoardo Claudio Olivieri e Carin Mc Donald

Interventi di Ospiti di Milano, sul territorio nazionale e dall'estero

Video del coro dei bambini dell’Associazione “L'Albero della Musica”, diretto da Sonia Spirito.

Associazioni e Comuni che in collaborazione con l’Associazione LIFE hanno istituito un premio contro il razzismo in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale indetta dalle Nazioni Unite. Partner dell'evento Digital Agency: Delmiele Srls - Videomaker e regia: Giampiero Zappa

Entra nella riunione in Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84931589081?pwd=VFR2RTdhZWxtbXdTQUtLYUFQVWZUdz09

ID riunione: 849 3158 9081

Passcode: 838434

Gallery