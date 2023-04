L'Orto Botanico si trasforma in una grande tavola da gioco per il Fuorisalone

Dal 17 al 23 aprile l'Orto Botanico di Brera si trasforma in una grande tavola da gioco dedicata alla mobilità sostenibile.

Collocata tra i sentieri dell’Orto Botanico di Brera, l’installazione Walk the Talk - Energia in movimento, realizzata da Italo Rota e CRA-Carlo Ratti Associati per Eni, trasforma uno degli spazi verdi più affascinanti di Milano in una grande tavola da gioco vivente.

Il progetto

Il progetto, che risponde al tema del Fuorisalone “Laboratorio Futuro”, mette in scena un sorprendente percorso dedicato alle evoluzioni della mobilità urbana rappresentando i progetti e la visione di Eni Sustainable Mobility. Centinaia di caselle, anche multimediali, tracciano un cammino che si snoda tra gli alberi e le piante dell’Orto, creando effetti luminescenti e di suono che modificano lo spazio durante le ore del giorno.

Sviluppato insieme al collettivo di game designers Blob Factory Gaming Studio, "Walk the Talk" affronta temi come la trasformazione della mobilità in chiave sostenibile, i servizi per la condivisione dei veicoli e la produzione di carburanti di origine organica, invitando il pubblico del Fuorisalone e della mostra-evento INTERNI Design Re-Evolution a una conversazione sul futuro delle nostre città.