The last of Us, a Milano un evento per vivere come nella serie in un mondo post apocalittico

The Last of Us è uno dei titoli di punta del mondo seriale del momento. La serie Hbo, trasmessa in Italia da Sky e Now, ha conquistato una grande fetta di pubblico con un live-action dell'omonimo videogioco per PlayStation avvincente e ben fatto al punto da diventare una delle serie più seguite al mondo in questo momento. E se The Last of Us, serie creata da Craig Mazin e Neil Druckmann, è, attualmente, un vero e proprio fenomeno, Now tv ha deciso di cavalcare l'onda del successo della serie creando un evento immersivo a Milano dedicato a tutti i fan di questo mondo apocalittico. Si tratta di un evento unico in programma nella città lombarda il prossimo sabato 11 e domenica 12 marzo.

The Last of Us, tutti i dettagli dell'evento a Milano

L'esperienza immersiva dedicata al mondo di The Last of Us avrà come sede la Fondazione Catella, Via Gaetano de Castillia 28, e darà ai fan di questo titolo Hbo di sperimentare tutta l'emozione di vivere in un mondo post-apocalittico tra clickers, agenti FEDRA, sopravvissuti del virus e un mondo distrutto da una terribile epidemia. A partire dalle ore 11.00 e fino alle 20.00 di sabato 11 e domenica 12 marzo 2023, la Fondazione milanese sarà allestita in pieno stile The Last of Us ospitando perfino una Escape Room a tema.

Per chi ha poca familiarità con questo titolo, The Last of Us racconta la storia di Joel, un uomo sopravvissuto al dilagare, nel 2003, di un terribile virus, causato dal fungo Cordyceps, che è in grado di colpire le persone e trasformarle. Joel, interpretato da Pedro Pascal, viene incaricato, dopo vent'anni dal dilagare dell'epidemia, di far uscire dalla quarantena Ellie una quattordicenne che sembrerebbe essere immune dal virus.