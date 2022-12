Il 15 dicembre trova il lavoro dei tuoi sogni al Virtual Job Meeting STEM GIRLS

L’ansia del futuro soprattutto legata all’ingresso nel mondo del lavoro oggi più che mai serpeggia nei discorsi dei giovani laureati e di chi sta per completare gli studi universitari.

Una risposta alla ricerca del lavoro è il Virtual Job Meeting STEM GIRLS, il più grande evento online interattivo dedicato alle giovane laureate del mondo STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), che permette di incontrare i recruiter delle aziende e di parlare con loro in tempo reale. All’interno della piazza virtuale ti aspetta una giornata all’insegna di tante opportunità professionali e di orientamento per il tuo futuro professionale, per registrarsi è sufficiente cliccare qui.

I dettagli dell'evento e come partecipare

Grandi aziende e multinazionali saranno presenti per incontrare e condividere le loro offerte di lavoro:

Accenture, ACEA, AlmavivA, Almawave, Axians, Bosch, d-fine, Deloitte, Gruppo Lutech, Irideos, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Italiaonline, Leonardo, Manpower, Reale Mutua, Siram Veolia, Sopra Steria, Strategic Management Partners, Sisal, Syscons, Telepass, Gruppo TIM, Umana, Wind Tre.

Il 15 dicembre dalle 9.30 alle 16.30 potrai collegarti online e incontrare le aziende sulla piattaforma digitale: un modo semplice e intuitivo per consegnare il tuo CV, parlare direttamente con i selezionatori e scoprire nel dettaglio le figure ricercate.

Inoltre, è possibile partecipare ai webinar delle aziende che hanno scelto di raccontarsi attraverso i momenti di presentazione aziendale online. Potrai ascoltare direttamente dalla voce delle aziende le posizioni più ricercate, le fasi della selezione, il percorso di inserimento e di crescita, la cultura che si respira all’interno e qualche curiosità che solo partecipando in diretta potrai scoprire!

E in più, il giorno precedente all’evento potrai ascoltare tutti i segreti di un CV perfetto con i due webinar powered by UMANA. Ricordati di salvare in agenda il 14 dicembre ore 15.00 e ore 16.00 per ricevere preziosi consigli dalle esperte.

L’evento è gratuito, previa registrazione obbligatoria sul sito.

Trovare il lavoro che fa per te non è mai stato così facile.